Homem é preso após agredir mulher e manter crianças trancadas em Maceió
Um homem foi preso após agredir fisicamente a esposa e manter a mulher e duas crianças trancadas dentro de uma residência, na noite deste sábado (15), no bairro Benedito Bentes, parte alta de Maceió.
De acordo com a Polícia Militar de Alagoas (PMAL), uma guarnição do 5º Batalhão foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem em frente à residência, com a chave do cadeado que mantinha a esposa e as duas crianças trancadas no imóvel.
Durante a abordagem, o suspeito abriu o portão, permitindo a entrada dos militares. Em seguida, a vítima relatou que havia sido agredida fisicamente pelo homem.
O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por lesão corporal contra a mulher, no contexto de violência doméstica.
Fonte: CadaMinuto