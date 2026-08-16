Homem é preso após agredir mulher e manter crianças trancadas em Maceió

16 de agosto de 2026
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Matheus Tenório/G1

Um homem foi preso após agredir fisicamente a esposa e manter a mulher e duas crianças trancadas dentro de uma residência, na noite deste sábado (15), no bairro Benedito Bentes, parte alta de Maceió.

 

De acordo com a Polícia Militar de Alagoas (PMAL), uma guarnição do 5º Batalhão foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegar ao local, os policiais encontraram o homem em frente à residência, com a chave do cadeado que mantinha a esposa e as duas crianças trancadas no imóvel.

 

Durante a abordagem, o suspeito abriu o portão, permitindo a entrada dos militares. Em seguida, a vítima relatou que havia sido agredida fisicamente pelo homem.

 

O homem foi encaminhado para a Central de Flagrantes, onde foi autuado por lesão corporal contra a mulher, no contexto de violência doméstica.

 

 

Fonte: CadaMinuto

16 de agosto de 2026
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