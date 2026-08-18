PM prende suspeitos e apreende 35 kg de maconha em São Miguel dos Campos

18 de agosto de 2026
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3º BPM

A Polícia Militar prendeu dois homens e apreendeu 35 quilos de maconha, na manhã desta terça-feira (18), em São Miguel dos Campos, no interior de Alagoas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados.

 

Os policiais estavam realizando abordagem aos veículos que passavam por uma rodovia do município quando um carro, que seguia em sentido a Maceió, capital alagoana, tentou furar o bloqueio.

Durante a fuga, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu o veículo contra a mureta de proteção da rodovia. Não há informações se os suspeitos ficaram feridos após a colisão.

Ao revistar o veículo, os militares encontraram no carro quatro sacos com maconha pronta para pesagem.

Os suspeitos e a droga foram levados para a 6ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), em São Miguel dos Campos, onde ficaram à disposição da Justiça.

Fonte: G1/AL

18 de agosto de 2026
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