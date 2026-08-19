Penedo recebe equipamento inédito no Nordeste para modernizar exames no Laboratório Municipal

O Laboratório Municipal de Penedo, localizado no Complexo de Saúde Dr. Hélio Lopes, recebeu um equipamento de última geração que representa um importante avanço para a realização de exames na rede pública de saúde.

Trata-se do analisador integrado de bioquímica e imunologia modelo Biolumi CX8, sistema totalmente automatizado e de alto desempenho, que está sendo implantado pela primeira vez na região Nordeste do Brasil.

No primeiro quadrimestre de 2026, o laboratório da Secretaria Municipal de Saúde realizou 133.073 exames dos mais variados tipos. A nova aquisição, vai ampliar os resultados e fortalecer a estrutura da saúde pública de Penedo. O Biolumi CX8 tem velocidade de processamento de dados de 2.500 testes por hora, que é considerado o de maior capacidade de processamento do estado de Alagoas em laboratórios públicos.

A instalação e a preparação do sistema está sendo feita, incluindo os procedimentos necessários para que o equipamento esteja totalmente integrado à rotina do laboratório. A previsão é que o novo equipamento já esteja em funcionamento a partir da próxima semana.

Para o coordenador do Laboratório Municipal, Dr. Erlon Oliveira, a nova tecnologia vai contribuir diretamente para melhorar a qualidade e a segurança dos exames oferecidos à população.

“Vamos ampliar significativamente nossa capacidade de realização de exames e, ao mesmo tempo, aumentar a precisão e a segurança das análises. É uma tecnologia que fortalece o nosso laboratório, agiliza os processos e nos permite oferecer resultados cada vez mais confiáveis, garantindo mais qualidade na assistência prestada à população de Penedo”, destacou Dr. Erlon.

O Laboratório Municipal de Penedo realiza um total de 76 tipos de exames, sendo eles: Vitamina D; Vitamina B; Ácido Úrico; Albumina; Alfa-1-Glicoproteína Ácida; Amilase; ASLO; CEA; Citomegalovírus; PSA Livre e Total; Baciloscopia para Tuberculose; Baciloscopia para Hanseníase; Beta-HCG; Bilirrubina; Cálcio; Coagulograma; Contagem de Reticulócitos; Coombs Indireto Qualitativo; Cortisol-8h; Creatina-Fosfoquinase; Creatinina; CK-MB; Urocultura; Curva Glicêmica; LDH; Dímero-D; Espermograma; Estradiol; Sorologia para Chagas (preencher a ficha GAL); Sorologia para Esquistossomose (preencher a ficha GAL); Sorologia para Rubéola; EAS; Fator Reumatoide; Ferritina; Ferro Sérico; Fosfatase Alcalina; Fósforo; GGT; Glicose Pós-Prandial; Grupo Sanguíneo – Fator Rh; FSH; TSH; Hb1-Ac; Hemograma; Anti-HCV; LH; Insulina; Lactato; Intolerância à Lactose; Lipase; Magnésio; Parasitológico de Fezes; Kato-Katz; Perfil Lipídico; Pesquisa de Sangue Oculto; Potássio; Progesterona; Prolactina; Proteína C-Reativa; Proteínas Totais; Proteínas Totais e Frações; Sódio; T3 Livre; T3 Total; Teste Oral de Tolerância à Glicose; Testosterona Total; T4 Total; T4 Livre; Toxoplasmose IgG; Toxoplasmose IgM; TGO; TGP; Troponina; Ureia; VDRL; VHS; e Zinco.

“Somente nos primeiros meses de 2026, o Laboratório Municipal teve uma média de mais de 33 mil exames por mês, atendendo diariamente às necessidades da nossa população. É um investimento que fortalece o diagnóstico, contribui diretamente para a tomada de decisão dos nossos profissionais e, principalmente, melhora a assistência prestada ao paciente. Penedo passa a contar com uma tecnologia inédita no Nordeste e com a maior capacidade de processamento entre os laboratórios públicos de Alagoas, mostrando que estamos avançando também em inovação e modernização da saúde pública”, declarou a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Além de aumentar a capacidade operacional do Laboratório Municipal, a implantação do equipamento reforça o compromisso da Prefeitura de Penedo com a modernização dos serviços de saúde e com a oferta de atendimento cada vez mais eficiente e qualificado para os usuários da rede pública.

por Gabriela Flores – jornalista e social mídia