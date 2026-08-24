Projeto Cultura Presente na Praça valoriza tradição quilombola no Oiteiro

24 de agosto de 2026
0 93

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), realizou a 2ª edição do projeto Cultura Presente na Praça, levando arte, música, tradição e cidadania para o bairro Senhor do Bonfim.

 

O evento aberto ao público realizado na última sexta-feira, 21, celebrou a história, a resistência e a riqueza cultural da comunidade remanescente quilombola Oiteiro, contando com a participação direta do Centro de Assistência Social (CRAS) da localidade, da ONG Oiteiro do Quilombo e do Grupo de Capoeira Mandingueiro de Penedo, instituições reconhecidas como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura.

 

A programação foi aberta com apresentações culturais que remetem à ancestralidade da comunidade quilombola e do povo ribeirinho, com músicas e danças – com destaque para o maculelê – e as rodas de capoeira coordenadas pelo Mestre Bentinho.

 

Em seguida, o grupo de canto coral regido por Hendrick Edrikson Silva presenteou o público com sucessos da música popular interpretados por mulheres assistidas no CRAS Senhor do Bonfim, serviço com trabalhos expostos na feira de artesanato que integra o Projeto Cultura Presente na Praça.

 

De forma democrática, o palco foi aberto para pessoas da comunidade também se expressarem, como fez o senhor Nelson Marinho, o Ninha, antes da apresentação do Pastoril da Melhor Idade e do grupo de dança formado também só por mulheres.

 

A secretaria de Cultura, Teresa Machado, prestigiou a celebração que também comemorou o Dia da Cultura Popular.

Mais uma edição do Cultura Presente, dessa vez aqui na Praça do Oiteiro, e para essa edição, a gente uniu as associações do bairro, as ONGs e também os grupos culturais do Oiteiro. Foram apresentações muito especiais, de dança, da cultura popular e também shows musicais, mostrando toda a potencialidade que esse bairro quilombola tem. Então, é a cultura de Penedo mostrando o seu potencial,  mostrando o seu melhor e Penedo se desenvolvendo cada vez mais”, pontua a secretária Teresa Machado.

 

O encerramento das atividades do Projeto Cultura Presente na Praça no Oiteiro contou com o show do músico Luciano dos Teclados, animando o público do trabalho itinerante que se consolida como uma importante ferramenta de democratização do acesso à cultura, preservação da memória e promoção do pertencimento em Penedo.

 

 

 

 

Por Secom PMP

 

24 de agosto de 2026
0 93

Artigos relacionados

Quaest: Renan Filho lidera primeira pesquisa após início da campanha

24 de agosto de 2026

ASA vence Gama e se aproxima da final da Série D: 2 a 0

23 de agosto de 2026

Prefeitura de Penedo reforça segurança com ampliação do sistema de videomonitoramento para 700 câmeras

23 de agosto de 2026

Prefeitura de Penedo define esquema especial de trânsito para o Desfile de 7 de Setembro; confira as interdições

22 de agosto de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.