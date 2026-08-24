Projeto Cultura Presente na Praça valoriza tradição quilombola no Oiteiro

A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), realizou a 2ª edição do projeto Cultura Presente na Praça, levando arte, música, tradição e cidadania para o bairro Senhor do Bonfim.

O evento aberto ao público realizado na última sexta-feira, 21, celebrou a história, a resistência e a riqueza cultural da comunidade remanescente quilombola Oiteiro, contando com a participação direta do Centro de Assistência Social (CRAS) da localidade, da ONG Oiteiro do Quilombo e do Grupo de Capoeira Mandingueiro de Penedo, instituições reconhecidas como Ponto de Cultura pelo Ministério da Cultura.

A programação foi aberta com apresentações culturais que remetem à ancestralidade da comunidade quilombola e do povo ribeirinho, com músicas e danças – com destaque para o maculelê – e as rodas de capoeira coordenadas pelo Mestre Bentinho.

Em seguida, o grupo de canto coral regido por Hendrick Edrikson Silva presenteou o público com sucessos da música popular interpretados por mulheres assistidas no CRAS Senhor do Bonfim, serviço com trabalhos expostos na feira de artesanato que integra o Projeto Cultura Presente na Praça.

De forma democrática, o palco foi aberto para pessoas da comunidade também se expressarem, como fez o senhor Nelson Marinho, o Ninha, antes da apresentação do Pastoril da Melhor Idade e do grupo de dança formado também só por mulheres.

A secretaria de Cultura, Teresa Machado, prestigiou a celebração que também comemorou o Dia da Cultura Popular.

“Mais uma edição do Cultura Presente, dessa vez aqui na Praça do Oiteiro, e para essa edição, a gente uniu as associações do bairro, as ONGs e também os grupos culturais do Oiteiro. Foram apresentações muito especiais, de dança, da cultura popular e também shows musicais, mostrando toda a potencialidade que esse bairro quilombola tem. Então, é a cultura de Penedo mostrando o seu potencial, mostrando o seu melhor e Penedo se desenvolvendo cada vez mais”, pontua a secretária Teresa Machado.

O encerramento das atividades do Projeto Cultura Presente na Praça no Oiteiro contou com o show do músico Luciano dos Teclados, animando o público do trabalho itinerante que se consolida como uma importante ferramenta de democratização do acesso à cultura, preservação da memória e promoção do pertencimento em Penedo.

Por Secom PMP