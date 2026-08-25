Vereadora Raquel Tavares solicita melhorias urgente dos banheiros públicos na feirinha em Penedo

A vereadora Raquel Tavares apresentou um requerimento, na última sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Penedo, solicitando que a Prefeitura Municipal realize melhorias urgentes de reforma e manutenção nos banheiros públicos localizados na feirinha no bairro Santa Luzia.

A iniciativa atende a constantes reclamações de moradores, feirantes e clientes que frequentam o local. Segundo a parlamentar, o estado atual das instalações compromete a higiene e o bem-estar da comunidade.

por Redação