Vereadora Raquel Tavares solicita melhorias urgente dos banheiros públicos na feirinha em Penedo
A vereadora Raquel Tavares apresentou um requerimento, na última sessão ordinária na Câmara de Vereadores de Penedo, solicitando que a Prefeitura Municipal realize melhorias urgentes de reforma e manutenção nos banheiros públicos localizados na feirinha no bairro Santa Luzia.
A iniciativa atende a constantes reclamações de moradores, feirantes e clientes que frequentam o local. Segundo a parlamentar, o estado atual das instalações compromete a higiene e o bem-estar da comunidade.
por Redação