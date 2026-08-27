Prefeito Ronaldo Lopes revitaliza espaço público e homenageia enfermeiro penedense Antônio Melo do SAMDU

Moradores do conjunto residencial Velho Chico 1, localizado no bairro Raimundo Marinho, receberam nesta quinta-feira, 27, uma área de lazer e esportes revitalizada e pronta para servir como área de convívio social para famílias.

O espaço público requalificado pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH), foi praticamente reconstruído, obra que valoriza o cidadão penedense até em sua denominação.

Como tem sido desde o início de seu governo, Ronaldo Lopes valoriza o sentimento de pertencimento do povo penedense, seja com a recuperação do patrimônio histórico e ações estruturantes do gestor ‘filho da terra’ e ainda preservando a memória de pessoas nascidas na Cidade dos Sobrados ou que aqui viveram, construindo um legado de respeito.

E o mais recentemente homenageado foi o enfermeiro Antônio Ferreira Melo, mais conhecido como Antônio Melo do SAMDU, sigla do Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU) que funcionou em Penedo até a instalação da Unidade de Emergência, setor posteriormente substituído pela UPA.

Ele atuou como enfermeiro por aproximadamente 30 anos, inclusive no Lar São José e na Santa Casa de Misericórdia de Penedo. Morava na Rua do Sossego, casou-se em 1948 com Maria da Conceição Melo, união que gerou oito filhos, todos naturais de Penedo.

Antônio Melo faleceu em Aracaju-SE, em 19/08/2003, e foi sepultado em sua cidade natal, no Cemitério São Gonçalo do Amarante. Em nome da família do homenageado, seu neto Milton Ferreira agradeceu publicamente o reconhecimento durante a solenidade realizada nesta quinta-feira, 27.

“Quero agradecê-los imensamente pela presença e por ter chancelado essa homenagem a meu saudoso e amado avô”, frisou, dirigindo-se aos vereadores que prestigiaram o ato, fazendo referência ainda a aprovação da homenagem pela casa legislativa.

“Tem momentos na vida da gente que são especiais, que a gente celebra, tem momentos que a gente passa certa felicidade e tem outros momentos que se eternizam, que se cristalizam. E esse momento, prefeito Ronaldo, é um deles. É um momento de extremo agradecimento. A palavra que nós temos em nome de toda a família do senhor Antônio Melo do SAMDU é de gratidão”, afirmou, acrescentando um breve relato da vida de seu avô. “Hoje, Penedo vive um momento de pertencimento, um momento de gratidão por ter filhos de sua terra, aqueles ilustres e aqueles que tantos serviços prestaram de forma despretensiosa, desinteressada, com esse reconhecimento cristalizado, perenizado”, encerrou Milton.

Ronaldo Lopes disse que o enfermeiro Antônio Melo trabalhou e era amigo do seu pai, o médico Dr. Helio Lopes. “Hoje é uma data em que me sinto muito feliz porque estamos homenageando uma pessoa que já merecia ter sido homenageada há muito tempo, pelo que fez como plantonista do SAMDU, o atendimento nas casas das pessoas, com o trabalho que fazia na Santa Casa de Misericórdia de Penedo, onde atendia as pessoas, principalmente as mais carentes da nossa cidade. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo de perto até porque era um dos grandes amigos do meu pai que trabalhou com ele”, afirmou o prefeito que em preservar a história do povo penedense.

Sobre o investimento na área de convívio e lazer no Conjunto Velho Chico 1, Ronaldo Lopes, frisou que o espaço não tinha sequer iluminação.

“À noite era totalmente escuro e as crianças daqui desse entorno simplesmente não frequentavam a praça porque era tudo escuro. Então, nós fizemos a iluminação, recuperamos as pistas de passeio e a quadra, com novos alambrados; colocamos os brinquedos para as crianças, equipamentos de academia para adultos, transformamos esse local realmente em uma praça que recebe o nome do enfermeiro Antônio Melo”, disse o prefeito penedense, agradecendo e parabenizado a equipe da SEMARH Penedo e o secretário Fagner Matias pelo trabalho.

“Nós defendemos isso desde o início do nosso primeiro mandato porque Penedo, praticamente, não tinha praças assim e as que tinham estavam totalmente abandonadas. Então nós procuramos e nós hoje transformamos essas praças em verdadeiras áreas de lazer para que as crianças tenham um local para atividades ao ar livre, para que os vizinhos se encontrem. Hoje, tem praça em Penedo que a gente passa e está lotada à noite, aí a gente fica perguntando: onde é que tava esse pessoal antes da praça? Certamente todo mundo em casa, cada um vendo televisão, e quando você coloca uma área de lazer como essa, as pessoas passam a se encontrar, passam a conviver melhor, passam a ter um lazer muito maior. Então foi essa a intenção de fazer essa praça e que agora leva o nome de seu Antônio Melo”, concluiu Ronaldo Lopes.

Por Secom PMP