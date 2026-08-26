Avanços na rede de proteção às mulheres em Penedo são destaque durante posse da delegada da Mulher

O Centro Integrado de Segurança Pública (CISP) instalado em Penedo é o local de trabalho da primeira titular da Delegacia da Mulher no município cuja rede de proteção às mulheres é referência positiva para Alagoas.

Os investimentos do Governo de Alagoas e da Prefeitura de Penedo – município que adota paridade de gênero em sua gestão e instituiu uma Secretaria da Mulher na estrutura administrativa -, foram destacados durante a posse da delegada Mariana Cardoso nesta quarta-feira, 26.

Com três Salas Lilás funcionando em locais diferentes (CISP, CREAS e UPA), onde o atendimento é acolhedor e humanizado para mulheres vítimas de qualquer tipo de violência, Penedo tem um espaço exclusivo para casos de violência sexual contra mulheres, a Sala do Batom no Centro Integrado de Segurança Pública.

Em conjunto com as atribuições da Polícia Civil, a Polícia Militar tem a Patrulha Maria da Penha nas ruas da cidade todos os dias, equipe que atua de forma operacional e preventiva, acompanhando mulheres com medida protetiva formalizada, e que também desenvolve trabalho educativo nas escolas.

A rede de proteção conta ainda com diferencial na capital do Baixo São Francisco: laudo médico sobre lesão corporal disponível na UPA de Penedo, procedimento para todas as vítimas de violência encaminhadas pela PM ao pronto-socorro público. Com isso, acabou a necessidade de viajar até Arapiraca ou Maceió para fazer um exame de corpo de delito.

“Penedo é a única cidade de Alagoas em que a mulher que sofre violência de gênero é atendida numa sala própria por mulheres qualificadas, todas profissionais qualificadas, em sala própria. Penedo é a única cidade em que a proteção à mulher é integral”, afirmou o delegado regional Rômulo Andrade, frisando que em Maceió, por exemplo, uma mulher que sofre um estupro ou uma importunação sexual é atendida num distrito, com equipe de homens, sem sala exclusiva.

O representante do 7º Distrito Policial – unidade também responsável por Coruripe, Feliz Deserto, Piaçabuçu, Igreja Nova, Porto Real do Colégio e São Brás – ressaltou o apoio do prefeito Ronaldo Lopes aos pleitos que apresentou assim que assumiu, mencionando o pioneirismo das Salas Lilás como um dos resultados alcançados, agradecendo ainda a colaboração das secretárias municipais Mariana Barbosa (Mulher), Waninna Mendonça (Saúde) e Ana Teresa Lopes (Assistência Social).

Agora, a rede de proteção às mulheres em Penedo ganhou mais um reforço considerável: o Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher (NEAM), unidade que terá a delegada Mariana Cardoso no comando, com atendimento ao público feminino todas as terças, quartas e quintas. Os demais dias da semana são dedicados ao trabalho da equipe feminina da Polícia Civil em Penedo aos outros municípios do 7º DRP.

Em seu primeiro dia de trabalho no CISP de Penedo, a delegada Mariana Cardoso fez um breve discurso durante a solenidade que reuniu autoridades locais, vereadores, servidores públicos e parte do primeiro escalão feminino do governo municipal.

“Como é bom ver tantas mulheres ocupando espaços, espaços esses que são nossos e como mulher, quando eu vejo mulher ocupando espaços de destaque, a gente se empodera junto”, iniciou a delegada, agradecendo especialmente a recepção da gestora da Secretaria da Mulher, Mariana Barbosa, e a fluidez da rede de proteção, como se referiu.

“A rede de proteção funciona muito bem aqui, dá pra ver pelo fluxograma, pela disponibilidade da Secretaria da Mulher, da Secretaria da Saúde. Então, isso é muito importante para o trabalho da Polícia Civil”, afirmou, analisando que as mulheres buscam solução quando procuram o sistema de justiça e a missão dos servidores públicos é atender, conforme a lei.

“Nada mais, nada menos. Está escrito na lei o atendimento preferencial por mulher. Está escrito na lei a não-revitimização. Está escrito na lei o cumprimento dos protocolos. Então é isso que nós, como servidores públicos, estamos obrigados a cumprir. Nós estamos preparados para exercer essa função que nos foi encubida. Nós temos uma equipe muito preparada, muito preparada mesmo, e é uma grande alegria ser recebida aqui no município de Penedo” conclui a delegada Mariana Cardoso, parabenizando ainda o engajamento da gestão com a causa.

Homenagens

A agenda de trabalho no CISP também serviu para um gesto de agradecimento público aos representantes das instituições que integram a rede de proteção às mulheres. A iniciativa da secretária Mariana Barbosa é um reconhecimento ao trabalho de órgãos como Ministério Público, Polícia Civil, ao prefeito Ronaldo Lopes e as secretárias municipais de Saúde e de Assistência Social e Direitos Humanos.

“Quero agradecer, de forma especial, ao prefeito Ronaldo por, desde o início, acreditar tanto na Secretaria da Mulher. Penedo é uma das primeiras cidades do estado de Alagoas a ter Secretaria da Mulher e desde a sua criação, foram muitos avanços e com toda essa estruturação da rede de proteção à mulher penedense, nós conseguimos trazer a nossa delegada da mulher, a doutora Mariana Cardoso”, afirmou Mariana Barbosa.

“E não dá pra gente falar de rede de proteção e falar só de equipamentos. Nós temos que falar das pessoas que fazem essa rede, que fazem tudo acontecer”, prosseguiu a secretária da Mulher, entregando as homenagens para o delegado Rômulo Andrade, ao promotor de justiça Marlisson Andrade, à delegada Mariana Cardoso e às secretárias Ana Teresa Lopes e Waninna Mendonça.

Para o prefeito Ronaldo Lopes, a inauguração do Núcleo Especializado de Atendimento à Mulher complementa a estrutura da rede de proteção que Penedo dispõe atualmente, citando todos os investimentos feitos, inclusive o funcionamento da Patrulha Maria da Penha e o trabalho de capacitação da equipe médica da UPA para a elaboração do laudo.

“E agora nós estamos recebendo o que faltava, vamos dizer assim, que é a Delegada da Mulher”, afirmou o prefeito, desejando boas vindas para a delegada Mariana Cardoso.

Por Secom PMP