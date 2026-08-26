Valdy Vasconcelos solicita melhorias para a Estrada Euclides Idalino

O vereador Valdy Vasconcelos oficializou um pedido junto à Prefeitura Municipal de Penedo para a execução urgente de serviços de terraplanagem na Estrada Euclides Idalino. A indicação atende a uma demanda direta dos moradores e frequentadores da localidade.

O principal objetivo da intervenção é recuperar as condições de trafegabilidade da via. Atualmente, o estado da estrada dificulta o tráfego diário de veículos e compromete o deslocamento seguro da população.

por Redaçao