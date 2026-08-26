Cidoca celebra Alfredo Gaspar na disputa à Vice-Presidência

26 de agosto de 2026
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O cenário político de Alagoas ganhou forte repercussão nacional com a indicação do deputado federal Alfredo Gaspar (PL) como pré-candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL). Em Penedo, a escolha foi amplamente celebrada pelo vereador e correligionário Cidoca (PL), que enalteceu o destaque dado ao estado na corrida presidencial de outubro de 2026.
Para Cidoca, a presença de um parlamentar alagoano em uma disputa de tamanha relevância consolida a força política da região Nordeste e eleva o protagonismo de Alagoas nos debates que definirão o futuro do país.
por Redação
26 de agosto de 2026
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