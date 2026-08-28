Penedo avança na pavimentação de bairros com investimento de quase R$ 5 milhões

28 de agosto de 2026
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A Prefeitura de Penedo segue avançando na melhoria da infraestrutura urbana do município. Nesta sexta-feira, 28 de agosto, o prefeito Ronaldo Lopes e a secretária municipal de Infraestrutura, Amanda Lima, acompanharam de perto os trabalhos realizados no Conjunto Marisa Letícia, onde as ruas já estão recebendo a imprimação, última etapa de preparação antes da aplicação do asfalto.

 

O serviço integra um investimento de quase R$ 5 milhões, por meio de convênio com a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, para ampliar a pavimentação em diferentes localidades de Penedo.

 

Nesta primeira etapa, serão contemplados o Conjunto Marisa Letícia, Santo Expedito, Avenida Brasil, Campo Redondo, Cooperativa e Palmeira Alta.

 

No Conjunto Marisa Letícia, a Prefeitura já concluiu os serviços de terraplanagem e compactação do solo. Agora, as equipes executam a imprimação das vias, procedimento que prepara a base para receber a camada definitiva de asfalto.

 

Durante a visita, Ronaldo Lopes destacou o avanço do trabalho e a transformação que a pavimentação vai proporcionar para quem mora na região.

 

“Aqui no Marisa Letícia, lama e poeira nunca mais. Nós estamos acelerando o trabalho. Foi concluída a parte de terraplanagem, compactação de solo e já começa a imprimação, preparando as ruas para receber o asfaltamento final”, afirmou Ronaldo Lopes.

 

O prefeito também ressaltou que a pavimentação representa uma mudança direta na rotina dos moradores, principalmente nos períodos de chuva e de estiagem.

 

“Vejam bem a transformação que está acontecendo aqui no Conjunto Marisa Letícia. As ruas tinham lama no inverno, areia e poeira no verão e agora vão viver em ruas asfaltadas”, completou.

A secretária municipal de Infraestrutura, Amanda Lima, também destacou a importância da chegada da pavimentação para a comunidade.

 

“É uma reivindicação antiga da população, em um bairro tão bacana, com pessoas tão boas, que hoje vem recebendo esse benefício de estar recebendo o asfalto”, declarou Amanda Lima durante a visita.

 

Com a execução dessa primeira etapa, a Prefeitura de Penedo amplia o conjunto de intervenções destinadas à melhoria da mobilidade, das condições de acesso e da infraestrutura urbana em diferentes pontos da cidade.

 

A imprimação que está sendo realizada no Conjunto Marisa Letícia representa a fase imediatamente anterior ao asfaltamento. Com a preparação da base concluída, o serviço avança para a etapa final de pavimentação das ruas contempladas.

 

O investimento de quase R$ 5 milhões, executado por meio de convênio com a Codevasf, permitirá que o benefício chegue também ao Santo Expedito, Avenida Brasil, Campo Redondo, Cooperativa e Palmeira Alta, ampliando o alcance das obras de infraestrutura realizadas no município.

 

 

Fonte: SECOM/PMP

28 de agosto de 2026
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