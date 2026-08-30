Edição 2026 do Penedo Sabor & Jazz consolida festival no circuito cultural de Alagoas com mais atrações, novo local e público recorde

Edição 2026 do Penedo Sabor & Jazz consolida festival no circuito cultural de Alagoas com mais atrações, novo local e público recorde

Em seu terceiro ano de realização, o Festival Penedo Sabor & Jazz alcança uma expressiva expansão e se consolida no calendário de eventos da Cidade Criativa da Unesco e Destino Turístico Inteligente.

Com sua estrutura instalada no Centro Histórico, saindo da Praça 12 de Abril para o Largo São Gonçalo, a programação totalmente aberta ao público atrai cada vez mais moradores e visitantes, aquecendo a economia penedense com o trabalho que envolve diversas instituições.

Diante do palco onde os shows musicais são realizados, a plateia pode circular livremente pela feira de artesanato, consumir nos estandes de bares e restaurantes e participar das oficinas culinárias na unidade móvel do Senac Alagoas, além das aulas-show com chefs renomados e músicos convidados para o Penedo Sabor & Jazz.

Estreando no Largo São Gonçalo em virtude da ordem de serviço para a requalificação da Praça 12 de Abril, a mudança acompanhou a evolução da festa, como destacou o secretário municipal de Turismo e Economia Criativa, Jair Galvão.

“Nós crescemos em tamanho, mas crescemos também nas atrações”, disse na abertura oficial do festival, realizada na noite desta sexta-feira, 27. “Começamos o festival com quatro chefs convidados e, neste ano, nós temos mais de 12 chefs fazendo aula show, nossa praça de alimentação com mais restaurantes, mais expositores na feira de artesanato e mais atrações musicais”, disse Jair Galvão.

O impacto positivo da reestruturação do Penedo Sabor & Jazz refletiu-se imediatamente na adesão popular e na satisfação do setor produtivo local. Representando a Associação de Turismo e Economia Criativa (ASTEC), Jay Amorim destacou que a alta movimentação de público já era prevista para 2026.

A resposta dos moradores e visitantes reafirma o sucesso do novo formato e lança expectativas ainda mais altas para as próximas edições, consolidando o evento como um vetor indispensável de atração turística.

Outro indicador expressivo dessa evolução foi o avanço da economia criativa dentro da estrutura do festival. Se na primeira edição apenas quatro artesãos em barracas participaram, este ano o espaço foi ampliado e abriga 16 expositores locais.

Esse crescimento de 300% na participação do artesanato evidencia a vocação do Penedo Sabor e Jazz para gerar renda, valorizar a produção cultural da região e integrar diferentes cadeias produtivas em um grande celeiro de oportunidades.

O Penedo Sabor & Jazz é uma realização da Associação dos Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC) e da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), com patrocínio do Sebrae Alagoas.

Totalmente aberto ao público, o evento conta com o apoio cultural do Serviço Social do Comércio (Sesc Alagoas) e o apoio institucional do Banco do Nordeste Cultural e Prodeter, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac Alagoas), da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel Alagoas), Ambev, Amadê, Sindicato do Comércio Varejista de Penedo (Sindilojas Penedo) e da Instância de Governança Caminho das Águas.

Por Secom PMP