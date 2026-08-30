Proprietário de imóvel tenta atingir inquilino com facão durante discussão em Palmeira dos Índios

30 de agosto de 2026
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Arquivo Gazetaweb

Um proprietário de imóvel teria tentado atingir o inquilino com um facão durante uma discussão nesse sábado (29), em Palmeira dos Índios, Alagoas.

 

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que havia discutido com o proprietário do imóvel onde mora como inquilino há cerca de dois meses. Segundo ele, a discussão começou após ser questionado sobre as pessoas que recebia na residência.

 

Ainda conforme o relato, ao tentar entrar no imóvel para retirar seus pertences, a vítima encontrou o proprietário portando um facão. O homem teria tentado golpeá-lo duas vezes, mas um jovem que estava nas proximidades interveio e impediu a agressão.

 

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Palmeira dos Índios, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ameaça.

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

30 de agosto de 2026
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