Proprietário de imóvel tenta atingir inquilino com facão durante discussão em Palmeira dos Índios

Um proprietário de imóvel teria tentado atingir o inquilino com um facão durante uma discussão nesse sábado (29), em Palmeira dos Índios, Alagoas.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima relatou que havia discutido com o proprietário do imóvel onde mora como inquilino há cerca de dois meses. Segundo ele, a discussão começou após ser questionado sobre as pessoas que recebia na residência.

Ainda conforme o relato, ao tentar entrar no imóvel para retirar seus pertences, a vítima encontrou o proprietário portando um facão. O homem teria tentado golpeá-lo duas vezes, mas um jovem que estava nas proximidades interveio e impediu a agressão.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Palmeira dos Índios, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por ameaça.

Fonte: Gazetaweb