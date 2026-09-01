Penedo dá início às celebrações da Independência do Brasil

1 de setembro de 2026
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A Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou nesta terça-feira (1º) as celebrações pelos 204 anos da Independência do Brasil. As comemorações acontecem até a próxima sexta-feira (4), na Praça Barão de Penedo, espaço que concentra os poderes Executivo e Legislativo do município.

 

Neste primeiro dia da Semana da Pátria, participaram representantes da Marinha do Brasil, do Corpo de Bombeiros Militar, do Tiro de Guerra, além de alunos e profissionais de escolas públicas e privadas. A apresentação de encerramento ficou por conta da Banda Municipal Jorge Souza Nascimento.

 

A fala de abertura foi feita pelo secretário de Educação, Luciano Lucena, que agradeceu a participação dos presentes e destacou a importância da democracia e da soberania nacional, ressaltando a necessidade de evitar qualquer intervenção de outros países na política interna e externa do Brasil.

 

“Quero saudar, de modo muito especial, toda a comunidade escolar aqui presente, alunos, professores, motoristas, monitores e todos que trabalham para avançar a educação de Penedo. Hoje, iniciamos a Semana da Pátria, um momento para reafirmarmos nosso compromisso com a independência e a soberania do Brasil. Não há liberdade sem educação, nem soberania sem conhecimento e valorização do nosso povo, da nossa cultura e das nossas vivências. Em um momento em que vemos tentativas de colocar em risco a nossa soberania, reafirmamos que a nossa liberdade e a nossa soberania não serão moeda de troca para ninguém. É dentro da escola que começamos a aprender que a democracia não se resume ao direito de votar”, pontuo em seu discurso também o papel da escola na formação humana.

 

Em seu discurso, o secretário também reforçou que uma educação pública de qualidade pode ser o principal instrumento para toda essa construção.

 

“Democracia é diálogo, respeito, participação, responsabilidade e convivência com aqueles que pensam de maneira diferente. É entender que todos possuem direitos, mas também deveres na construção do bem comum. E uma educação pública de qualidade é o principal instrumento dessa construção. Que os nossos estudantes compreendam que amar o Brasil também é cuidar das pessoas, respeitar o próximo, preservar o patrimônio público, combater as injustiças e contribuir para melhorar a comunidade onde vivemos. Que esta Semana da Pátria fortaleça em cada um de nós o sentimento de cidadania e a certeza de que a verdadeira independência se constrói com educação, democracia, justiça e oportunidade para todos”, encerrou Luciano Lucena.

 

A abertura da Semana da Pátria, na Praça Barão de Penedo, contou com a presença das escolas estaduais Gabino Besouro e Dr. Alcides Andrade, além das escolas municipais Santa Luzia, Douglas Apratto, Professora Helena Carvalho de Oliveira, Josef Bergmann, Vereador José da Costa Mangabeira e Barão de Penedo. Também participaram as escolas da rede privada Imaculada Conceição e COOPEPE.

 

O desfile cívico-militar deste ano teve seu percurso alterado, com o encerramento na Avenida Floriano Peixoto, em frente ao Theatro Sete de Setembro, que completa 142 anos de fundação nesta data.

 

 

Por Secom PMP

1 de setembro de 2026
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