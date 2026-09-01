Ronaldo Lopes assina ordem de serviço para 4 km de novo asfalto e amplia estrada pavimentada para quase 8 km na zona rural de Penedo

Ronaldo Lopes assina ordem de serviço para 4 km de novo asfalto e amplia estrada pavimentada para quase 8 km na zona rural de Penedo

O prefeito Ronaldo Lopes assinou, nesta terça-feira, 1º de setembro, a Ordem de Serviço nº 15/2026 para execução das obras de pavimentação e drenagem dos acessos ao povoado Capela, contemplando a interligação com Riacho do Pedro, Marcação, Murici, Ponta da Várzea e Marituba do Peixe, na zona rural de Penedo.

A assinatura aconteceu por volta das 15h, no gabinete do prefeito, durante uma solenidade que reuniu o vice-prefeito Valdinho Monteiro, a secretária municipal de Infraestrutura Amanda Lima, vereadores, secretários municipais e representante da comunidade local. A obra será executada pela F.P. Construtora Ltda.

Intervenção representa mais um importante avanço da Prefeitura de Penedo na infraestrutura da zona rural. Nesta etapa, serão implantados aproximadamente 4 quilômetros de novo asfalto, que irão se conectar a cerca de 3,7 quilômetros de pavimentação já existente. Com a conclusão do novo trecho, a região passará a contar com um corredor pavimentado de aproximadamente 7,7 quilômetros, avançando em direção à Marituba do Peixe.

Durante a assinatura, Ronaldo Lopes destacou que a obra terá impacto direto na qualidade de vida das famílias que vivem nos povoados, além de abrir novas possibilidades para o fortalecimento da economia e do turismo da região.

“Primeiro, vai transformar a vida das pessoas que moram naqueles povoados”, afirmou Ronaldo Lopes. O prefeito ressaltou ainda que a melhoria do acesso facilitará a chegada de visitantes e fortalecerá atividades como a gastronomia, o artesanato e o turismo, contribuindo para gerar novas oportunidades para quem vive e trabalha nas comunidades.

A região da Marituba do Peixe e dos povoados do entorno reúne atrativos naturais, produção artesanal e uma gastronomia que já desperta o interesse de visitantes. Segundo Ronaldo Lopes, a Prefeitura também trabalha no planejamento de novas etapas para avançar com a pavimentação até a Marituba do Peixe.

Investimentos chegam cada vez mais aos povoados

A nova obra reforça o trabalho da gestão Inovação e Crescimento para levar investimentos estruturantes também às comunidades rurais, ampliando a presença do poder público em regiões que historicamente enfrentaram dificuldades para receber intervenções dessa dimensão.

Durante a solenidade, o vereador Derivan Thomaz destacou que a população da zona rural passou muitos anos convivendo com limitações de infraestrutura e ressaltou a importância das obras que vêm chegando aos povoados. O parlamentar citou pavimentação, manutenção das estradas vicinais, escolas e unidades de saúde como ações que fazem a população perceber, na prática, a presença do Município.

O vice-prefeito Valdinho Monteiro também relembrou essa realidade. Segundo ele, durante gestões anteriores, obras como pavimentação dificilmente chegavam às comunidades rurais.

“As ações nas gestões passadas a gente não via chegar nos povoados. Quando se falava em calçamento, ninguém acreditava”, recordou Valdinho. Ele destacou que esse cenário começou a mudar com a realização de praças, pavimentação e outras ações concretas nas comunidades.

Estrada leva o nome de Edson Monteiro

A assinatura da ordem de serviço teve ainda um significado especial para Valdinho Monteiro. A estrada que receberá o novo asfalto leva o nome de seu irmão, Edson Monteiro, homenagem aprovada pela Câmara Municipal de Penedo.

Em sua fala, Valdinho lembrou que Edson trabalhou como tratorista na região, ajudava muitas pessoas e era muito querido pelas comunidades.

“Meu irmão era um cara que contribuiu também lá. Era tratorista, ajudava muita gente e era muito querido”, afirmou Valdinho, que agradeceu ao prefeito Ronaldo Lopes e à Câmara Municipal pela obra e pela homenagem prestada ao irmão.

Com a assinatura da ordem de serviço, a Prefeitura de Penedo avança em uma obra que vai melhorar a mobilidade de várias comunidades, facilitar o deslocamento dos moradores e criar melhores condições para o desenvolvimento econômico e turístico da zona rural.

Fonte: Secom PMP