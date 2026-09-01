Ronaldo Lopes assina ordem de serviço para 4 km de novo asfalto e amplia estrada pavimentada para quase 8 km na zona rural de Penedo

1 de setembro de 2026
0 57

O prefeito Ronaldo Lopes assinou, nesta terça-feira, 1º de setembro, a Ordem de Serviço nº 15/2026 para execução das obras de pavimentação e drenagem dos acessos ao povoado Capela, contemplando a interligação com Riacho do Pedro, Marcação, Murici, Ponta da Várzea e Marituba do Peixe, na zona rural de Penedo.

 

A assinatura aconteceu por volta das 15h, no gabinete do prefeito, durante uma solenidade que reuniu o vice-prefeito Valdinho Monteiro, a secretária municipal de Infraestrutura Amanda Lima, vereadores, secretários municipais e representante da comunidade local. A obra será executada pela F.P. Construtora Ltda.

 

Intervenção representa mais um importante avanço da Prefeitura de Penedo na infraestrutura da zona rural. Nesta etapa, serão implantados aproximadamente 4 quilômetros de novo asfalto, que irão se conectar a cerca de 3,7 quilômetros de pavimentação já existente. Com a conclusão do novo trecho, a região passará a contar com um corredor pavimentado de aproximadamente 7,7 quilômetros, avançando em direção à Marituba do Peixe.

 

Durante a assinatura, Ronaldo Lopes destacou que a obra terá impacto direto na qualidade de vida das famílias que vivem nos povoados, além de abrir novas possibilidades para o fortalecimento da economia e do turismo da região.

 

“Primeiro, vai transformar a vida das pessoas que moram naqueles povoados”, afirmou Ronaldo Lopes. O prefeito ressaltou ainda que a melhoria do acesso facilitará a chegada de visitantes e fortalecerá atividades como a gastronomia, o artesanato e o turismo, contribuindo para gerar novas oportunidades para quem vive e trabalha nas comunidades.

A região da Marituba do Peixe e dos povoados do entorno reúne atrativos naturais, produção artesanal e uma gastronomia que já desperta o interesse de visitantes. Segundo Ronaldo Lopes, a Prefeitura também trabalha no planejamento de novas etapas para avançar com a pavimentação até a Marituba do Peixe.

 

Investimentos chegam cada vez mais aos povoados

 

A nova obra reforça o trabalho da gestão Inovação e Crescimento para levar investimentos estruturantes também às comunidades rurais, ampliando a presença do poder público em regiões que historicamente enfrentaram dificuldades para receber intervenções dessa dimensão.

 

Durante a solenidade, o vereador Derivan Thomaz destacou que a população da zona rural passou muitos anos convivendo com limitações de infraestrutura e ressaltou a importância das obras que vêm chegando aos povoados. O parlamentar citou pavimentação, manutenção das estradas vicinais, escolas e unidades de saúde como ações que fazem a população perceber, na prática, a presença do Município.

 

O vice-prefeito Valdinho Monteiro também relembrou essa realidade. Segundo ele, durante gestões anteriores, obras como pavimentação dificilmente chegavam às comunidades rurais.

 

“As ações nas gestões passadas a gente não via chegar nos povoados. Quando se falava em calçamento, ninguém acreditava”, recordou Valdinho. Ele destacou que esse cenário começou a mudar com a realização de praças, pavimentação e outras ações concretas nas comunidades.

Estrada leva o nome de Edson Monteiro

 

A assinatura da ordem de serviço teve ainda um significado especial para Valdinho Monteiro. A estrada que receberá o novo asfalto leva o nome de seu irmão, Edson Monteiro, homenagem aprovada pela Câmara Municipal de Penedo.

 

Em sua fala, Valdinho lembrou que Edson trabalhou como tratorista na região, ajudava muitas pessoas e era muito querido pelas comunidades.

 

“Meu irmão era um cara que contribuiu também lá. Era tratorista, ajudava muita gente e era muito querido”, afirmou Valdinho, que agradeceu ao prefeito Ronaldo Lopes e à Câmara Municipal pela obra e pela homenagem prestada ao irmão.

 

Com a assinatura da ordem de serviço, a Prefeitura de Penedo avança em uma obra que vai melhorar a mobilidade de várias comunidades, facilitar o deslocamento dos moradores e criar melhores condições para o desenvolvimento econômico e turístico da zona rural.

 

 

Fonte: Secom PMP

1 de setembro de 2026
0 57

Artigos relacionados

Show de Mução em Penedo consolida o sucesso dos Eventos Culturais do OparaNews

1 de setembro de 2026

Penedo dá início às celebrações da Independência do Brasil

1 de setembro de 2026

Edição 2026 do Penedo Sabor & Jazz consolida festival no circuito cultural de Alagoas com mais atrações, novo local e público recorde

30 de agosto de 2026

Ronaldo Lopes recebe Prêmio Dom Hélder Câmara, reconhecimento que reafirma sua liderança em Alagoas

29 de agosto de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.