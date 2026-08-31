Restituição do Imposto de Renda: Receita libera R$ 18,7 milhões em Alagoas

A Receita Federal libera nesta segunda-feira (31) R$ 18,7 milhões em restituições do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) para 6.762 contribuintes de Alagoas. Os valores fazem parte do quarto lote de restituição de 2020, cuja consulta está disponível desde o dia 24 de agosto.

Em todo o país, o lote reúne 521.935 restituições, que somam R$ 1,23 bilhão. O pagamento contempla contribuintes prioritários e não prioritários e também inclui restituições residuais de anos anteriores.

Do valor nacional, R$ 704,1 milhões são destinados a contribuintes com prioridade legal, que incluem:

16.850 idosos com mais de 80 anos;

86.873 contribuintes entre 60 e 79 anos;

9.029 pessoas com deficiência física ou mental ou com doença grave;

26.769 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Outras 338.912 restituições são destinadas a contribuintes que, apesar de não terem prioridade legal, receberam preferência por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou escolhido o Pix como forma de recebimento. Também estão incluídas 43.502 restituições de contribuintes sem prioridade.

Fonte: G1/AL