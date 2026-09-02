Motorista da Prefeitura de Feira Grande é denunciado por importunação sexual contra passageira

2 de setembro de 2026
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Reprodução.

Um motorista da Prefeitura de Feira Grande, no Agreste de Alagoas, foi denunciado pelo Ministério Público de Alagoas (MPAL) por prática de importunação sexual contra uma passageira.

 

De acordo com a denúncia, Aldemir da Silva teria feito à vítima comentários e propostas de natureza sexual e realizado contatos físicos, mesmo após demonstrações de rejeição. Segundo o MPAL, o homem também teria importunado outras mulheres.

 

No momento do ocorrido, a mulher utilizava o serviço de transporte para se deslocar até uma unidade de saúde onde realizava tratamento.

 

O promotor do caso, Lucas Schitini, solicitou à Justiça a prisão preventiva do acusado, além da perda do cargo público e do pagamento de R$ 10 mil por danos morais à vítima.

 

Ainda de acordo com Schitini, a denúncia possui registros audiovisuais que podem contribuir para a apuração dos fatos.

 

O processo tramita sob segredo de Justiça e aguarda decisão do Poder Judiciário.

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

2 de setembro de 2026
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