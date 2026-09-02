Motorista da Prefeitura de Feira Grande é denunciado por importunação sexual contra passageira

Motorista da Prefeitura de Feira Grande é denunciado por importunação sexual contra passageira

Um motorista da Prefeitura de Feira Grande, no Agreste de Alagoas, foi denunciado pelo Ministério Público de Alagoas (MPAL) por prática de importunação sexual contra uma passageira.

De acordo com a denúncia, Aldemir da Silva teria feito à vítima comentários e propostas de natureza sexual e realizado contatos físicos, mesmo após demonstrações de rejeição. Segundo o MPAL, o homem também teria importunado outras mulheres.

No momento do ocorrido, a mulher utilizava o serviço de transporte para se deslocar até uma unidade de saúde onde realizava tratamento.

O promotor do caso, Lucas Schitini, solicitou à Justiça a prisão preventiva do acusado, além da perda do cargo público e do pagamento de R$ 10 mil por danos morais à vítima.

Ainda de acordo com Schitini, a denúncia possui registros audiovisuais que podem contribuir para a apuração dos fatos.

O processo tramita sob segredo de Justiça e aguarda decisão do Poder Judiciário.

Fonte: Gazetaweb