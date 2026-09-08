Penedo celebra 7 de Setembro com grande desfile cívico

Penedo celebrou a Independência do Brasil com a realização do tradicional desfile cívico de 7 de Setembro. Com concentração das forças de segurança na Praça Clementino do Monte, local da revista das tropas pelo prefeito Ronaldo Lopes, as tropas militares abriram a parada cívica prestigiada pela população nas ruas e pela internet, em mais uma live transmitida pela Prefeitura de Penedo.

O cortejo percorreu a Avenida Getúlio Vargas e seguiu em direção ao Centro Histórico, até a Avenida Floriano Peixoto e o Largo São Gonçalo, onde arquibancadas abertas ao público e o palanque oficial foram montados.

A Marinha do Brasil fez a apresentação acompanhada pela Banda da Sociedade Musical Penedense, seguida pelo Tiro de Guerra de Penedo, unidade do Exército Brasileiro, ao som da Banda 12 de Abril.

Na sequência, passaram pelas avenidas a Polícia Militar de Alagoas (11º BPM) e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas (6º GBM), demonstrando a força e o compromisso das instituições com a população.

Dando continuidade à programação, a comunidade e os projetos sociais ganham destaque com a participação do Clube de Desbravadores e do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).

Logo após, as escolas municipais encantaram o público marchando junto com a Banda Municipal Jorge Souza Nascimento, seguidas pelas melodias impactantes da Banda Fanfarra Independente Fênix de Penedo.

O encerramento do desfile de 7 de setembro em Penedo em 2026 foi marcado ainda pela participação das instituições de ensino particulares e da rede pública estadual. A celebração da independência do Brasil em Penedo reafirma o civismo, a democracia e o patriotismo do povo penedense.

Por Secom PMP