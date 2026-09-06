ASA perde para Uberlândia na ida da final da Série D: 2 a 0

6 de setembro de 2026
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Lucas Auditore

A sequência invicta do ASA acabou na noite deste domingo (6). Em confronto disputado no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, o Alvinegro arapiraquense foi derrotado por 2 a 0 no jogo de ida do Campeonato Brasileiro da Série D. Ferreira (contra) e Jhonatan marcaram os gols da partida.

 

Com o resultado, o time mineiro seguiu com a campanha positiva nos primeiros confrontos e tem a vantagem de até perder por um gol para conquistar o título. Aos alagoanos, restam a vitória. Triunfo por dois gols de diferença leva a disputa aos pênaltis, enquanto por três ou mais tentos garante a conquista inédita ao Fantasma. O segundo e decisivo confronto será disputado às 17h do próximo domingo (13), no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia/MG.

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

6 de setembro de 2026
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