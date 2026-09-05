CRB vence, se mantém no G6 e complica situação do América-MG na Série B

CRB vence, se mantém no G6 e complica situação do América-MG na Série B

O Clube de Regatas Brasil confirmou a boa fase e venceu o América-MG por 3×1, na noite dessa sexta-feira (04), no Estádio Rei Pelé, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B.

Crystopher, Mikael e Kevin marcaram os gols do Galo de Campina na partida, garantindo mais três pontos para diante da torcida regatiana. Já Willian Bigode descontou para o América-MG.

Além da boa atuação em campo, outro destaque foi a presença da torcida regatiana no Estádio Rei Pelé. Ao todo, 11.476 torcedores acompanharam a partida, segundo o boletim financeiro do jogo. Desse total, 9.350 foram pagantes, enquanto 1.419 entraram por meio de gratuidades e cortesias.

O CRB agora volta suas atenções para o próximo compromisso pela Série B. A equipe do técnico Fábio Matias enfrenta o Operário-PR na quarta-feira (09), às 20h30, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Fonte: TNH1