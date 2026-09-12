Ex-presidiário que transportava galinhas é encontrado morto em Penedo

12 de setembro de 2026
0 91

A Polícia Civil de Alagoas confirmou que Manoel Messias Santos de Oliveira, de 33 anos, foi assassinado a tiros às margens da AL-101 Sul, na saída de Penedo em direção a Piaçabuçu. A vítima tinha antecedentes criminais e havia deixado o sistema prisional há cerca de 10 dias. Inicialmente, a suspeita era de que ele tivesse sido vítima de um acidente de motocicleta.

 

A confirmação foi feita pelo delegado Douglas Rocha, titular da Delegacia de Homicídios da região, após os primeiros levantamentos e a perícia realizada no local. A análise descartou a hipótese de que a morte tivesse sido provocada por um acidente.

 

Manoel foi encontrado na manhã deste sábado (12) por um motorista que passava pela rodovia. A motocicleta estava fora da pista e o corpo foi localizado em uma área de vegetação às margens da estrada.

 

Próximo à vítima, havia uma caixa plástica, sacolas e várias galinhas espalhadas pelo chão. A cena indica que Manoel transportava a carga no momento em que foi morto.

 

Após a perícia do Instituto de Criminalística (IC), o corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a autoria do homicídio.

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

12 de setembro de 2026
0 91

Artigos relacionados

Mulher é presa ao tentar entrar em presídio de Maceió com 200 g de maconha

11 de setembro de 2026

Posse de Marcosuel Da Patrol reforça grupo de Ronaldo Lopes na Câmara de Penedo

10 de setembro de 2026

Prefeitura de Penedo entrega mais 100 óculos à população por meio do Programa Sua Vida Com Um Novo Olhar

10 de setembro de 2026

Profissionais da educação integral da rede municipal de Penedo participam de capacitação

10 de setembro de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.