Ex-presidiário que transportava galinhas é encontrado morto em Penedo

A Polícia Civil de Alagoas confirmou que Manoel Messias Santos de Oliveira, de 33 anos, foi assassinado a tiros às margens da AL-101 Sul, na saída de Penedo em direção a Piaçabuçu. A vítima tinha antecedentes criminais e havia deixado o sistema prisional há cerca de 10 dias. Inicialmente, a suspeita era de que ele tivesse sido vítima de um acidente de motocicleta.

A confirmação foi feita pelo delegado Douglas Rocha, titular da Delegacia de Homicídios da região, após os primeiros levantamentos e a perícia realizada no local. A análise descartou a hipótese de que a morte tivesse sido provocada por um acidente.

Manoel foi encontrado na manhã deste sábado (12) por um motorista que passava pela rodovia. A motocicleta estava fora da pista e o corpo foi localizado em uma área de vegetação às margens da estrada.

Próximo à vítima, havia uma caixa plástica, sacolas e várias galinhas espalhadas pelo chão. A cena indica que Manoel transportava a carga no momento em que foi morto.

Após a perícia do Instituto de Criminalística (IC), o corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos legais. A Polícia Civil investiga as circunstâncias e a autoria do homicídio.

Fonte: Gazetaweb