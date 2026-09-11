Mulher é presa ao tentar entrar em presídio de Maceió com 200 g de maconha
Uma mulher foi presa, na tarde desta sexta-feira (11), tentando entrar no Presídio de Segurança Máxima, em Maceió, com drogas nas partes íntimas. Ela estava indo visitar o companheiro.
De acordo com a polícia, a suspeita chegou ao local e apresentou sinais de nervosismo. Logo após, ao passar pelo BodyScam, 200 g de maconha foram identificados.
Ainda segundo os militares, a mulher afirmou que estava levando os entorpecentes para o homem, que entraria em liberdade provisória na próxima quinta (17).
A suspeita foi levada para a Central de Flagrantes, onde os procedimentos cabíveis foram realizados.
Fonte: Gazetaweb