Mulher é presa ao tentar entrar em presídio de Maceió com 200 g de maconha

11 de setembro de 2026
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Uma mulher foi presa, na tarde desta sexta-feira (11), tentando entrar no Presídio de Segurança Máxima, em Maceió, com drogas nas partes íntimas. Ela estava indo visitar o companheiro.

 

De acordo com a polícia, a suspeita chegou ao local e apresentou sinais de nervosismo. Logo após, ao passar pelo BodyScam, 200 g de maconha foram identificados.

 

Ainda segundo os militares, a mulher afirmou que estava levando os entorpecentes para o homem, que entraria em liberdade provisória na próxima quinta (17).

 

A suspeita foi levada para a Central de Flagrantes, onde os procedimentos cabíveis foram realizados.

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

11 de setembro de 2026
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