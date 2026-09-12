Fachin assume relatoria de procedimento que envolve Moraes e Vorcaro

12 de setembro de 2026
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Fachin assume relatoria de procedimento que envolve Moraes e Vorcaro. Carlos Moura / SCO / STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, assumiu neste sábado (12) a relatoria do procedimento que trata sobre conversas entre o ministro Alexandre de Moraes e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Mais cedo, o ministro André Mendonça havia encaminhado a petição ao magistrado.

 

Em mesmo despacho, Fachin determinou que sejam enviados à Presidência da Corte todos os processos relacionados ao Banco Master e aos descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Mendonça é o relator dos processos.

 

Fachin destacou que a decisão em solicitar o material dos casos “considerou” a manifestação de Moraes.

 

 

Fonte: Jovem Pan

12 de setembro de 2026
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