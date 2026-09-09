PF cumpre 18 mandados contra grupo suspeito de fraudar pensões do INSS em cinco cidades de AL

Nesta fase, os policiais buscam documentos, aparelhos eletrônicos, mídias de armazenamento e outros materiais que possam ajudar a identificar como as fraudes eram executadas, se o esquema continua em funcionamento e qual era a destinação dos valores obtidos.

A PF também pretende identificar a participação de outras pessoas e possíveis núcleos responsáveis por diferentes etapas do esquema, como falsificação de documentos, recrutamento de pessoas, requerimento de benefícios e movimentação financeira.