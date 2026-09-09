PF cumpre 18 mandados contra grupo suspeito de fraudar pensões do INSS em cinco cidades de AL
A Polícia Federal em Alagoas (PF-AL) deflagrou, nesta quarta-feira (9), a terceira fase da Operação Geração Espontânea, que investiga fraudes na concessão de pensões por morte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Alagoas. A PF-AL cumpre 18 mandados de busca e apreensão em municípios do estado.
As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de União dos Palmares e são cumpridas na própria cidade, Pilar, Marechal Deodoro, Coruripe e Maceió.
Segundo a PF, o esquema teria envolvido o uso de documentos falsos e a inclusão de dependentes fictícios em pedidos de benefícios.
Fonte: G1/AL