PF cumpre 18 mandados contra grupo suspeito de fraudar pensões do INSS em cinco cidades de AL

9 de setembro de 2026
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Sede da Polícia Federal em Alagoas — Foto: Arquivo

A Polícia Federal em Alagoas (PF-AL) deflagrou, nesta quarta-feira (9), a terceira fase da Operação Geração Espontânea, que investiga fraudes na concessão de pensões por morte do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Alagoas. A PF-AL cumpre 18 mandados de busca e apreensão em municípios do estado.

As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária de União dos Palmares e são cumpridas na própria cidade, Pilar, Marechal Deodoro, Coruripe e Maceió.

Segundo a PF, o esquema teria envolvido o uso de documentos falsos e a inclusão de dependentes fictícios em pedidos de benefícios.

Fonte: G1/AL

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