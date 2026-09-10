Posse de Marcosuel Da Patrol reforça grupo de Ronaldo Lopes na Câmara de Penedo

Posse de Marcosuel Da Patrol reforça grupo de Ronaldo Lopes na Câmara de Penedo

O cenário político na Câmara Municipal de Penedo ganhou uma nova configuração nesta quinta-feira, 10 de setembro. O suplente de vereador Marcosuel Da Patrol tomou posse no Legislativo penedense e passa a integrar a Casa durante o período de afastamento do vereador Alcides Andrade Neto, o Cidoca.

A posse aconteceu antes do início da sessão ordinária desta quinta-feira e chama atenção principalmente pelo reflexo político dentro do Legislativo. Enquanto Cidoca integra a oposição, Marcosuel chega à Câmara alinhado ao grupo político do prefeito Ronaldo Lopes e do vice-prefeito Valdinho Monteiro, reforçando a presença da base governista no parlamento municipal.

O afastamento solicitado por Alcides Andrade Neto será de 60 dias, conforme requerimento apresentado à Câmara Municipal de Penedo.

A movimentação foi acompanhada de perto por integrantes do grupo político da atual gestão. O vice-prefeito Valdinho Monteiro esteve na assistência do plenário durante a solenidade, ao lado do candidato a deputado estadual Guilherme Lopes.

Também acompanharam o momento Fagner Matias, secretário municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e Ivo Costa, secretário municipal de Serviços Públicos. Ambos possuem mandato de vereador e estão licenciados da Câmara para exercer funções no secretariado da Prefeitura de Penedo.

Com a chegada de Marcosuel Da Patrol ao plenário, o grupo liderado por Ronaldo Lopes e Valdinho Monteiro amplia sua presença política dentro da Câmara durante os próximos dois meses.

Nas eleições municipais de 2024, Marcosuel Da Patrol recebeu 500 votos para vereador em Penedo, correspondendo a 1,46% dos votos válidos destinados ao cargo.

A posse ocorre em um momento de intensa movimentação política em Penedo e coloca mais um nome ligado à situação ocupando uma cadeira no Legislativo municipal.

por Redação