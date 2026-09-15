INSCRIÇÕES PARA FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO CULTURAL EM PENEDO SEGUEM ABERTAS ATÉ 15 DE SETEMBRO

INSCRIÇÕES PARA FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO CULTURAL EM PENEDO SEGUEM ABERTAS ATÉ 15 DE SETEMBRO

Pessoas interessadas em aprender, na prática, como planejar e realizar eventos culturais têm até 15 de setembro para se inscrever na formação gratuita Do Sonho à Realização – Formação Prática em Produção de Eventos Culturais, em Penedo/AL.

A atividade oferece 20 vagas e será realizada na Casa da Aposentadoria. O percurso formativo

terá 30 horas de atividades presenciais e abordará as etapas que estruturam um evento

cultural: da concepção da ideia ao planejamento, orçamento, comunicação, produção, logística, cerimonial, acessibilidade, execução e avaliação.

Mais do que uma apresentação teórica, a proposta é fazer com que os participantes

desenvolvam ferramentas que possam usar em suas próprias iniciativas. Durante as atividades, a turma trabalhará com cronogramas, checklists, mapas operacionais, briefings,

estratégias de comunicação e outros instrumentos necessários à produção.

A formação é voltada a artistas, agentes culturais, estudantes, empreendedores,

trabalhadores de eventos e demais pessoas com interesse em contribuir para o fortalecimento cultural de Penedo e do Baixo São Francisco.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 15 de setembro, pelo link

https://doity.com.br/do-sonho-a-realizacao.

Serviço

Inscrições: até 15 de setembro

Formação: 17 de setembro a 23 de outubro

Local: Casa da Aposentadoria, Penedo/AL

Inscrições gratuitas: https://doity.com.br/do-sonho-a-realizacao

O projeto é realizado com recurso da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura

(PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado

pelo Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa

(Secult). Conta com apoio da Prefeitura de Penedo, Andrade's Produções e Eventos e ASTEC.

por Assessoria