INSCRIÇÕES PARA FORMAÇÃO EM PRODUÇÃO CULTURAL EM PENEDO SEGUEM ABERTAS ATÉ 15 DE SETEMBRO
Pessoas interessadas em aprender, na prática, como planejar e realizar eventos culturais têm até 15 de setembro para se inscrever na formação gratuita Do Sonho à Realização – Formação Prática em Produção de Eventos Culturais, em Penedo/AL.
A atividade oferece 20 vagas e será realizada na Casa da Aposentadoria. O percurso formativo
terá 30 horas de atividades presenciais e abordará as etapas que estruturam um evento
cultural: da concepção da ideia ao planejamento, orçamento, comunicação, produção, logística, cerimonial, acessibilidade, execução e avaliação.
Mais do que uma apresentação teórica, a proposta é fazer com que os participantes
desenvolvam ferramentas que possam usar em suas próprias iniciativas. Durante as atividades, a turma trabalhará com cronogramas, checklists, mapas operacionais, briefings,
estratégias de comunicação e outros instrumentos necessários à produção.
A formação é voltada a artistas, agentes culturais, estudantes, empreendedores,
trabalhadores de eventos e demais pessoas com interesse em contribuir para o fortalecimento cultural de Penedo e do Baixo São Francisco.
As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até 15 de setembro, pelo link
https://doity.com.br/do-sonho-a-realizacao.
Serviço
Inscrições: até 15 de setembro
Formação: 17 de setembro a 23 de outubro
Local: Casa da Aposentadoria, Penedo/AL
Inscrições gratuitas: https://doity.com.br/do-sonho-a-realizacao
O projeto é realizado com recurso da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura
(PNAB), do Governo Federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado
pelo Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa
(Secult). Conta com apoio da Prefeitura de Penedo, Andrade's Produções e Eventos e ASTEC.
por Assessoria