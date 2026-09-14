Programa Cresce Criativo gera abertura de curso gratuito de marketing digital em Penedo

14 de setembro de 2026
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Como parte das estratégias da Prefeitura de Penedo para fortalecer o empreendedorismo local, alavancando a economia do município por meio do Programa Cresce Criativo, a iniciativa da Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ) gera resultados concretos.

 

A qualificação de talentos locais incentivados por meio do programa que concede incentivos fiscais para quem empreende em setores da economia criativa, com CNPJ registrado em Penedo, viabiliza aprendizado gratuito.

 

A oportunidade está aberta com a capacitação em Marketing Digital, imersão sem custo para os inscritos promovida pela empresa Maia Produções (do empresário Carlinhos Maia) e LC Ferreira Produções, que aderiu ao Cresce Criativo e oferece o aprendizado como contrapartida. O curso abordará estratégias de Marketing Digital, gestão de Mídias Sociais e os primeiros passos para quem deseja atuar como social midia.

A qualificação faz parte do plano de trabalho do Programa Cresce Criativolançado pelo prefeito Ronaldo Lopes com o objetivo de impulsionar empreendedores, profissionais autônomos e agentes culturais, principalmente entre as pessoas mais jovens que residem na Cidade Criativa da Unesco e Destino Turístico Inteligente.

 

Serviço

 

  • Tema:Marketing Digital, Mídias Sociais e primeiros passos para social midia
  • Datas:30 de setembro e 01 de outubro de 2026
  • Local:Auditório da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo
  • Investimento:Gratuito (Com emissão de certificado)

 

As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas neste link

 

Fonte: Secom PMP

 

14 de setembro de 2026
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