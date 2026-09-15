Prefeitura abre inscrições para o concurso “Um Olhar Sobre Penedo”

15 de setembro de 2026
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Alunos e alunas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) das escolas municipais Barão de Penedo, Vereador Manoel Soares de Melo e Professor Douglas Apratto Tenório já podem se preparar para participar do concurso de frase e fotografia “Um Olhar Sobre Penedo”, que integra a programação da 4ª edição do Projeto Turismo do Saber.

 

A ação é uma realização da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Economia Criativa (SETUREC), e da Associação dos Empresários e Empreendedores do Turismo e da Economia Criativa de Penedo (ASTEC), em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA).

 

Com o tema “Um Olhar Sobre Penedo”, o concurso tem como proposta estimular os estudantes a retratarem a cidade a partir de suas próprias perspectivas, criatividade e vivências, considerando os conteúdos trabalhados durante as aulas teóricas e práticas do projeto, especialmente aqueles relacionados ao turismo, patrimônio, economia criativa e aos atrativos culturais e ambientais de Penedo.

 

Para participar, o estudante da EJA deverá enviar uma frase e uma fotografia relacionadas ao turismo de Penedo, acompanhadas de seu nome e da identificação da escola. Os materiais devem ser encaminhados para o e-mail turismodosaberpenedo@gmail.com, até o dia 30 de outubro de 2026. A técnica utilizada para a produção da fotografia é livre, e cada participante poderá concorrer com apenas uma frase e uma fotografia.

 

Após o encerramento do prazo de inscrições, uma comissão julgadora formada por representantes da SETUREC, SEMED e do Conselho Municipal de Turismo de Penedo (COMTUR Penedo) irá selecionar os dez finalistas.

 

As frases e fotografias escolhidas serão disponibilizadas em um formulário on-line para votação popular. A votação acontecerá exclusivamente pelo Google Forms, e o link será divulgado nos canais oficiais da Prefeitura de Penedo, da SETUREC e da SEMED. As curtidas nas publicações não serão contabilizadas.

 

A votação está prevista para acontecer durante o mês de novembro. O primeiro colocado será o autor da frase e fotografia que receber a maior quantidade de votos no formulário. Os três primeiros colocados serão premiados: o vencedor receberá uma TV de 43 polegadas, o segundo colocado ganhará uma TV de 32 polegadas e o terceiro colocado será contemplado com um smartphone.

 

Além da premiação, os dez finalistas receberão certificado e brinde de participação. O resultado será anunciado durante o evento de encerramento da 4ª edição do Turismo do Saber, previsto para o final de novembro, ocasião em que também será realizada a entrega dos prêmios. A data do encerramento será divulgada em breve.

 

Confira o edital no link abaixo: https://destinopenedo.com.br/edital-turismo-do-saber2026/

 

 

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC

 

15 de setembro de 2026
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