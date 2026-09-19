Corpo de homem desaparecido é encontrado boiando em rio no Pilar

19 de setembro de 2026
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O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Paraíba, na cidade do Pilar, em Alagoas. A ocorrência foi registrada pelo Corpo de Bombeiros nesse sábado (19).

 

De acordo com a corporação, uma equipe foi acionada para realizar a busca de uma pessoa desaparecida, com suspeita de afogamento.

 

A guarnição se dirigiu ao local e atuou na retirada do cadáver do rio. Em seguida, o corpo ficou aos cuidados da Polícia Militar, que isolou a área.

 

O Instituto Médico Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (IC) também foram acionados para os procedimentos cabíveis.

 

 

Fonte: G1/AL

 

19 de setembro de 2026
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