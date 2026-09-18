Passageiro de 77 anos morre após passar mal dentro de ônibus em viagem a Alagoas

Passageiro de 77 anos morre após passar mal dentro de ônibus em viagem a Alagoas

Um idoso de 77 anos morreu após passar mal dentro de um ônibus que fazia o trajeto entre São Paulo e Caruaru, em Pernambuco, na madrugada desta quinta-feira (17). O veículo parou em frente à sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Arapiraca, no Agreste de Alagoas.

A vítima foi identificada como José Claudemir Costa Cavalcante. Segundo informações apuradas pela TV Asa Branca Alagoas, ele viajava acompanhado de uma cuidadora quando começou a passar mal durante o trajeto.

Passageiros relataram que o primeiro episódio aconteceu por volta das 3h30. Pessoas que estavam no ônibus fizeram manobras de reanimação, e o idoso conseguiu se recuperar. Pouco mais de uma hora depois, por volta das 4h50, José Claudemir voltou a passar mal. Os passageiros tentaram novamente reanimá-lo, mas ele não reagiu.

“Foi feito o bombeamento e ele normalizou. Quando foi umas 4h50, mais ou menos, ele teve a segunda. Nessa segunda ele não voltou mais. Tentamos também fazer a manobra no coração dele, só que dessa vez ele não voltou”, contou uma passageira.

Ainda segundo a testemunha, o grupo tentou acionar o Samu enquanto o ônibus estava na estrada, mas enfrentou dificuldades para completar a ligação.

A suspeita relatada pelos passageiros é de que o idoso tenha sofrido um problema cardíaco. A causa da morte, no entanto, ainda deverá ser confirmada após os procedimentos realizados pelo Instituto Médico Legal (IML).

O ônibus havia saído da região do Brás, em São Paulo, e seguia para Caruaru. Após o ocorrido, o veículo ficou parado em frente à sede do Samu, na Avenida Governador Silvestre Péricles, no bairro Jardim Tropical, em Arapiraca.

O corpo foi recolhido por uma equipe do IML e levado para a unidade do instituto na cidade. Depois da retirada, o ônibus seguiu viagem para Pernambuco.

Cuidadora acompanhava idoso

José Claudemir viajava acompanhado de uma cuidadora, que informou à reportagem que cuidava dele desde a adolescência.

Segundo ela, os dois já haviam morado no Benedito Bentes, em Maceió, e também no município do Pilar.

Após a morte, a mulher permaneceu em Arapiraca para acompanhar os procedimentos necessários para a liberação e o sepultamento do corpo.

Ela tentava entrar em contato com familiares para conseguir ajuda com os trâmites.

Fonte: G1/AL