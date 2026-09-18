Companhias penedenses ‘ocupam’ o Theatro Sete de Setembro neste final de semana

18 de setembro de 2026
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A primeira casa de espetáculos de Alagoas será tomada neste final de semana, mas no bom sentido. A programação do IX Festival de Teatro de Penedo na sexta (18), sábado (19) e domingo (20) será composta por montagens de companhias penedenses, começando sempre a partir das 20h, exceto no domingo, que será às 16h.

 

Quem se apresenta primeiro, abrindo a programação do final de semana, é a Cia Maria Dengosa, que traz a montagem As Bondosas a partir das 20h desta sexta, 18, com a abertura da bilheteria do teatro com uma hora de antecedência.

 

Com duração de uma hora e classificação de 16 anos, a peça conta a história de três carpideiras Prudência, Angústia e Astúcia que são contratadas para velar a filha caçula de uma tradicional família aristocrática.

O que deveria ser um momento solene transforma-se em uma sucessão de situações absurdas ao observarem o comportamento dos familiares. A peça penedense é uma grande sátira sobre a hipocrisia e os costumes sociais.

 

No sábado (19), a montagem é baseada em uma história real. Quem conta essa comédia regional escrita por Flávio Rabelo é a Companhia Penedense de Teatro. Tertulina é uma mulher simples e forte que cumpriu uma promessa (feita por sua mãe) de viajar a pé pelo sertão, com destino à capela de sua santa de devoção, até os 95 anos de idade.

 

Terra Terta conta a trajetória de Tertulina desde o dia em que ela veio ao mundo até suas andanças e sua intensa relação com a fé. O espetáculo mistura o profano e o sagrado, o cordel, as cantigas e os personagens presentes na cultura nordestina.

Fechando a programação do final de semana tomado por companhias locais, o palco do Theatro Sete de Setembro fica por conta da Cia Flor do Sertão, com o espetáculo infantil Remendó.

 

Com aproximadamente 60 minutos de duração, Remendó une teatro, música e narrativa. Sete atores se revezam dinamicamente entre personagens e narradores para dar vida a quatro fábulas inesquecíveis: A Onça e o Coelho, A Lebre e a Tartaruga, O Colorido Camaleão e O Rato.

 

Conhecidas do público através dos livros paradidáticos e do imaginário popular, essas histórias encantam por seus enredos envolventes e valiosas lições de moral. O espetáculo recebe o nome de Remendó justamente por essa costura poética, um “remendo” afetuoso que une uma história à outra, costurando sorrisos e memórias que encantam crianças e adultos.

Os ingressos podem ser adquiridos com antecedência, ao preço de R$ 24,00 e R$ 12,00 para quem tem direito à meia-entrada, através do site https://www.guicheweb.com.br/remendo_55.

 

Realizado pela Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ), e pela Companhia Penedense de Teatro, o IX Festival de Teatro de Penedo reserva espetáculos para todas as faixas etárias até o dia 27 de setembro.

 

 

 

Por Secom PMP

Fotos Movimento Retomada

18 de setembro de 2026
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