Pedreira sem licença provoca rachaduras e medo em casas no Sertão de AL

16 de setembro de 2026
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Pedreira causa rachaduras em casas de São José da Tapera. — Foto: Rodrigo Rocha/TV Asa Branca Alagoas

Moradores do Sítio Serrinha, na zona rural de São José da Tapera, no Alto Sertão de Alagoas, denunciam danos em casas e transtornos provocados pelas explosões realizadas por uma pedreira instalada na região. Segundo a prefeitura, o empreendimento funciona sem licença municipal desde fevereiro deste ano.

 

A Britex Minerações chegou ao município há cerca de dois anos. Desde então, moradores afirmam que as detonações usadas para o desmonte das rochas passaram a fazer parte da rotina da comunidade e que não há horário definido para as explosões.

 

g1 tentou contato com a Britex Minerações, mas não havia obtido retorno até a última atualização desta reportagem.

 

Segundo os moradores, cerca de 50 residências da comunidade foram afetadas, a maioria com rachaduras. Há relatos de fissuras em pisos, paredes e tetos, além de vidros e móveis quebrados.

 

Francisco Ferreira e Gloria Maria, ambos de 92 anos, vivem perto da área onde a pedreira funciona. Eles contam que o barulho e as vibrações provocados pelas explosões alteraram a rotina da família. Gloria relata que a casa chega a tremer durante as detonações.

“De noite ou de dia, não tem hora. A casa enche de terra, os homens não querem nem saber. O ‘caba’ se assusta”, disse Francisco.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

16 de setembro de 2026
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