CRB falha nas finalizações, é derrotado pela Ponte Preta e segue fora do G-6: 1 a 0

20 de setembro de 2026
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Divulgação/CRB

O CRB tinha o cenário ideal para se reabilitar fora de casa, mas falhou. Na manhã deste domingo (20), diante da Ponte Preta, pior time da Série B, o Galo perdeu por 1 a 0 e não teve o presente de aniversário tão desejado. Brandão, ainda no primeiro tempo, marcou o gol da vitória da equipe paulista no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas/SP, no duelo válido pela 29ª rodada da competição nacional.

 

No dia que completa 114 anos de fundação, o Regatas perdeu a grande oportunidade de retornar ao G-6. Por enquanto, permanece no sétimo lugar, com 45 pontos. O panorama da Macaca, por outro lado, não muda. Apesar de conquistar a primeira vitória desde 24 de abril e balançar as redes pela primeira vez após seis jogos, o clube segue no último lugar, com 13 pontos ganhos, perto do rebaixamento.

 

Os times voltam a jogar na próxima semana. O CRB recebe o Cuiabá no Estádio Rei Pelé, em Maceió, às 16h do domingo (27). Por usa vez, a Ponte Preta terá duelo paulista contra o Botafogo no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto/SP, às 19h30 da terça-feira (29).

 

 

Fonte: Gazetaweb

 

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