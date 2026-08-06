Programa Penedo Inclusiva vira caso de sucesso em Jornada Pedagógica no Piauí

A educação inclusiva oferecida pela Prefeitura de Penedo deu um salto significativo nos últimos quatro anos. O número de estudantes atendidos passou de 249 para 780 matriculados, um crescimento superior a 200%.

O resultado reflete um trabalho contínuo de fortalecimento da inclusão desenvolvido na Prefeitura de Penedo, envolvendo todos os profissionais da rede municipal de ensino, desde professores até as equipes das salas de recursos, com o objetivo de oferecer um atendimento cada vez mais qualificado e humanizado aos estudantes neurodivergentes e ao público da educação especial.

Com resultados expressivos, o Programa Penedo Inclusiva, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), ultrapassou as fronteiras de Alagoas e se tornou referência.

Na última semana, a psicopedagoga e diretora de Educação Inclusiva da Semed, Rayane Vilela, participou da Jornada Pedagógica de Esperantina, município do Piauí, onde apresentou as experiências, estratégias e resultados alcançados pelo município na promoção da educação inclusiva para crianças, jovens e adultos.

“Ser convidada para levar a experiência de Penedo a outro estado é um reconhecimento imensurável. Na Jornada Pedagógica de Esperantina, tive a oportunidade de expor as práticas, estratégias e os resultados reais que estamos construindo na educação inclusiva do nosso município. Mostramos que a inclusão em Penedo não fica apenas no papel, ela acontece no dia a dia da sala de aula, no acolhimento, na adaptação pedagógica e no respeito às individualidades de cada aluno. Foi um momento lindo de troca, proporcionado por meio da Cognvox, mostrando que o nosso trabalho atravessa fronteiras”, destacou Rayane Vilela.

A diretora afirmou que se sente orgulhosa por ver o trabalho desenvolvido pelos profissionais da Semed Penedo se consolidar como referência e inspirar outros municípios.

“Como profissional, sinto um orgulho enorme e uma profunda gratidão. Ver Penedo se tornando referência e inspirando outras cidades, prova que estamos no caminho certo. A inclusão transforma vidas, e saber que o nosso modelo serve de inspiração para outros municípios valida todo o esforço da nossa equipe. Estou extremamente feliz e realizada. Ver que a nossa gestão e a dedicação diária de toda a equipe escolar estão contribuindo ativamente para que Penedo seja esse exemplo nos dá ainda mais motivação. É a certeza de que cada desafio superado vale a pena quando o foco é garantir uma educação pública de qualidade, humana e verdadeiramente inclusiva para todos”, comemorou.

O convite para a participação na Jornada Pedagógica partiu do secretário de Educação de Esperantina, Valdemir Miranda, que esteve em Penedo em março deste ano.

A presença de Penedo no evento foi articulada pela Cognvox, parceira da rede municipal de ensino, com o objetivo de compartilhar as práticas exitosas desenvolvidas no município e demonstrar como as políticas públicas, aliada ao investimento em formação continuada, tecnologias assistivas e estratégias de inclusão, tem fortalecido o Atendimento Educacional Especializado (AEE) e consolidado Penedo como referência na educação inclusiva.

Por Roberto Miranda – Secom