Ex-vereadora de Capela, Célia Rita declara apoio a Guilherme Lopes ao lado da família

A pré-campanha de Guilherme Lopes a deputado estadual segue consolidada e avançando com novos apoios em diferentes regiões de Alagoas. Desta vez, o nome que passa a integrar esse movimento é o da ex-vereadora de Capela, Célia Rita, professora aposentada e figura respeitada por sua trajetória pública e educacional.

Ao lado da família, Célia Rita declarou apoio a Guilherme Lopes, fortalecendo ainda mais uma caminhada política que vem ganhando consistência, presença popular e reconhecimento no Baixo São Francisco. O encontro foi marcado por demonstrações de confiança, diálogo e união em torno de um projeto que busca ampliar a representatividade da região na Assembleia Legislativa de Alagoas.

Com atuação próxima às comunidades e discurso voltado para o desenvolvimento regional, Guilherme Lopes tem construído uma pré-campanha baseada na escuta, na articulação política e na valorização das lideranças que conhecem de perto a realidade dos municípios alagoanos. A chegada de Célia Rita e de sua família reforça essa base de apoio e amplia o alcance de uma caminhada que já se mostra cada vez mais firme.

Professora aposentada, Célia Rita carrega uma história ligada à educação, ao serviço público e à vida política de Capela. Sua adesão tem peso simbólico e político, principalmente por representar o reconhecimento de quem já contribuiu diretamente com a população e acompanha de perto os desafios enfrentados pelos municípios do interior.

Para Guilherme Lopes, apoios como o de Célia Rita mostram que Alagoas em Movimento se faz com diálogo, presença e compromisso com as pessoas. A pré-campanha tem buscado reunir lideranças, famílias e cidadãos que acreditam em uma representação mais próxima, com olhar atento para o Baixo São Francisco e para as demandas de todo o estado.

Fonte: Assessoria