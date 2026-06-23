Suspeito de atirar contra motorista por aplicativo é preso com arsenal de armas em Maceió

23 de junho de 2026
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Polícia apreende arsenal em casa de homem suspeito de atirar contra motorista por app em Maceió — Foto: Divulgação/PC-AL

Um homem suspeito de atirar contra um motorista por aplicativo foi preso na manhã desta terça-feira (23), em uma residência localizada no bairro do Farol, em Maceió. No local, a polícia apreendeu um arsenal de armas, composto por fuzis, espingardas e uma pistola, além de carregadores e munições. A tentativa de homicídio contra o motorista aconteceu em 10 de maio.

 

De acordo com o delegado Eduardo Guerra, a prisão do suspeito, que não teve o nome divulgado, ocorreu durante o cumprimento de dois mandados: um de prisão preventiva, após o descumprimento de medidas cautelares, e outro de busca e apreensão.

 

“Depois de ser flagrado com uma arma de fogo, o mesmo homem se envolveu em um episódio no qual disparou contra um motorista por aplicativo que se recusou a realizar uma corrida. O caso foi enquadrado como tentativa de homicídio. O suspeito alegou que atirou para se defender, mas a investigação mostrou que essa versão não se sustenta”, explicou o delegado.

 

Na residência, os policiais encontraram pelo menos seis armas de fogo. Entre elas, um fuzil AK-47 e um fuzil calibre 7,62, ambos de uso restrito, uma espingarda calibre 12 da CBC, duas espingardas de pressão e uma pistola calibre 9 mm.

 

O delegado informou que o suspeito apresentou documentação que autorizaria a posse do armamento. Ele é tem registro como Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) que autorizaria a posse do armamento. A polícia irá verificar a autenticidade dos documentos.

 

O homem foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

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