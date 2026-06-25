Foragido condenado a 12 anos por estupro é preso pela PRF, em Palmeira dos Índios

25 de junho de 2026
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PRF prende acusado de estupro no interior de Alagoas — Foto: Divulgação/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na quarta-feira (24), um homem condenado a 12 anos de prisão pelo crime de estupro. A captura ocorreu em Palmeira dos Índios, no interior de Alagoas.

 

De acordo com a PRF, durante a abordagem a um veículo, os policiais verificaram que um dos passageiros possuía um mandado de prisão em aberto relacionado ao crime.

 

A corporação não divulgou a identidade do condenado nem informações sobre a data e o local onde o crime foi cometido.

 

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) de Palmeira dos Índios, onde permaneceu à disposição da Justiça.

 

 

 

Fonte: G1/AL

 

25 de junho de 2026
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