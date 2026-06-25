Vereador Cidoca defende ampliação de campanhas educativas e novos contêineres para a limpeza de Penedo

25 de junho de 2026
0 126

A eficiência da limpeza pública e a necessidade de engajamento da população foram os temas centrais do pronunciamento do vereador Alcides de Andrade Neto, Cidoca, na última Sessão Ordinária na Câmara de Vereadores de Penedo.

 

O debate contou com a presença do Superintendente de Limpeza Pública do município, Ricardo Góes.

 

Para o parlamentar, o gerenciamento de resíduos é um setor de extrema relevância para o desenvolvimento do município, impactando diretamente a saúde pública, o turismo e o bem-estar dos penedenses.

 

Conscientização e educação ambiental

 

Durante o seu discurso, Cidoca ressaltou que o trabalho da prefeitura precisa caminhar junto com o apoio dos moradores. O vereador solicitou a criação e o fortalecimento de campanhas educativas direcionadas à comunidade. O objetivo é conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo, evitando o acúmulo de resíduos em horários e locais inadequados.

 

Contêineres em pontos estratégicos

 

Além da vertente educativa, o vereador apresentou demandas estruturais para melhorar a coleta diária. Cidoca pediu a instalação de novos contêineres de lixo em pontos estratégicos da cidade, com atenção especial às proximidades de estabelecimentos comerciais, áreas que costumam gerar um volume maior de descartes ao longo do dia.

 

O diálogo entre o poder legislativo e a Superintendência de Limpeza Pública reforça o compromisso em buscar soluções práticas para manter Penedo limpa, organizada e bem cuidada para moradores e visitantes.

 

 

Por Redação

25 de junho de 2026
0 126

Artigos relacionados

CSA derrota Lagarto, avança à terceira fase e enfrentará o Betim de Minas Gerais

28 de junho de 2026

Prefeito Ronaldo Lopes autoriza reajuste de 5,4% para todos os servidores efetivos da Educação de Penedo

26 de junho de 2026

Feriado em Alagoas altera expediente de órgãos públicos na segunda (29); entenda

26 de junho de 2026

Carreta do Programa Agora Tem Especialistas realiza 811 tomografias e amplia acesso à saúde na 6ª Região

26 de junho de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.