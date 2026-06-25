Vereador Cidoca defende ampliação de campanhas educativas e novos contêineres para a limpeza de Penedo

Vereador Cidoca defende ampliação de campanhas educativas e novos contêineres para a limpeza de Penedo

A eficiência da limpeza pública e a necessidade de engajamento da população foram os temas centrais do pronunciamento do vereador Alcides de Andrade Neto, Cidoca, na última Sessão Ordinária na Câmara de Vereadores de Penedo.

O debate contou com a presença do Superintendente de Limpeza Pública do município, Ricardo Góes.

Para o parlamentar, o gerenciamento de resíduos é um setor de extrema relevância para o desenvolvimento do município, impactando diretamente a saúde pública, o turismo e o bem-estar dos penedenses.

Conscientização e educação ambiental

Durante o seu discurso, Cidoca ressaltou que o trabalho da prefeitura precisa caminhar junto com o apoio dos moradores. O vereador solicitou a criação e o fortalecimento de campanhas educativas direcionadas à comunidade. O objetivo é conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo, evitando o acúmulo de resíduos em horários e locais inadequados.

Contêineres em pontos estratégicos

Além da vertente educativa, o vereador apresentou demandas estruturais para melhorar a coleta diária. Cidoca pediu a instalação de novos contêineres de lixo em pontos estratégicos da cidade, com atenção especial às proximidades de estabelecimentos comerciais, áreas que costumam gerar um volume maior de descartes ao longo do dia.

O diálogo entre o poder legislativo e a Superintendência de Limpeza Pública reforça o compromisso em buscar soluções práticas para manter Penedo limpa, organizada e bem cuidada para moradores e visitantes.

Por Redação