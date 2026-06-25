Homem é preso suspeito de romper tornozeleira eletrônica, agredir e ameaçar companheira em AL

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (25), em Marechal Deodoro, na Região Metropolitana de Maceió, suspeito de romper a tornozeleira eletrônica, agredir, manter a companheira em cárcere privado e ameaçá-la de morte. O nome dele não foi divulgado.

A Polícia Militar foi acionada para averiguar uma denúncia de tentativa de homicídio. Ao chegar ao local, no povoado Massagueira, os militares encontraram a vítima escondida em uma área de mata próxima à residência.

Segundo relato da mulher, ela foi agredida, ameaçada com um facão e teve o celular quebrado pelo companheiro.

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito tentou fugir pulando o muro do quintal, mas foi alcançado e detido. Na residência, os policiais apreenderam o facão supostamente utilizado nas ameaças.

O homem foi encaminhado à Central de Flagrantes, em Maceió, onde foi autuado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, ambos no contexto de violência doméstica.

Fonte: G1/AL