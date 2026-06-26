Carreta do Programa Agora Tem Especialistas realiza 811 tomografias e amplia acesso à saúde na 6ª Região

26 de junho de 2026
0 116

A passagem da Carreta do Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, por Penedo resultou na realização de 811 exames de tomografia computadorizada, beneficiando pacientes dos oito municípios que integram a 6ª Região de Saúde de Alagoas.

Instalada durante um mês no estacionamento da Prainha, a unidade móvel reforçou a oferta de exames especializados e contribuiu para a redução das filas de espera por diagnóstico por imagem. Em alguns municípios, a demanda reprimida por tomografias foi totalmente zerada. Em outros, houve uma diminuição significativa da fila de pacientes que aguardavam pelo exame.

A iniciativa fortaleceu a assistência especializada na região, garantindo mais agilidade nos diagnósticos e ampliando o acesso da população aos serviços de saúde. “Os resultados foram extremamente positivos para toda a 6ª Região. Conseguimos reduzir de forma expressiva a demanda reprimida por tomografias, chegando a zerar a fila em alguns municípios. Com o total apoio do Prefeito Ronaldo Lopes, Penedo já se colocou à disposição para receber as carretas de Oftalmologia e da Saúde da Mulher, ampliando ainda mais o acesso da população da região aos atendimentos especializados”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Penedo foi escolhida para sediar a ação por sua estrutura e capacidade de atendimento regional, consolidando-se como referência em saúde pública na região sul de Alagoas. A expectativa agora é que novas etapas do programa possam beneficiar ainda mais pacientes, aproximando os serviços especializados da população e fortalecendo a rede pública de saúde.

 

Por Assessoria SMS

 

26 de junho de 2026
0 116

Artigos relacionados

CSA derrota Lagarto, avança à terceira fase e enfrentará o Betim de Minas Gerais

28 de junho de 2026

Prefeito Ronaldo Lopes autoriza reajuste de 5,4% para todos os servidores efetivos da Educação de Penedo

26 de junho de 2026

Vereador Valdy Vasconcelos aprova projeto que institui o dia dos Desbravadores e Aventureiros de Penedo

25 de junho de 2026

Vereadora Raquel Tavares defende fortalecimento de políticas públicas para os idosos e celebra o sucesso do Projeto 60+ em Penedo

25 de junho de 2026

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *

Botão Voltar ao topo
OparaNews
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.