Carreta do Programa Agora Tem Especialistas realiza 811 tomografias e amplia acesso à saúde na 6ª Região

A passagem da Carreta do Programa Agora Tem Especialistas, do Ministério da Saúde, por Penedo resultou na realização de 811 exames de tomografia computadorizada, beneficiando pacientes dos oito municípios que integram a 6ª Região de Saúde de Alagoas.

Instalada durante um mês no estacionamento da Prainha, a unidade móvel reforçou a oferta de exames especializados e contribuiu para a redução das filas de espera por diagnóstico por imagem. Em alguns municípios, a demanda reprimida por tomografias foi totalmente zerada. Em outros, houve uma diminuição significativa da fila de pacientes que aguardavam pelo exame.

A iniciativa fortaleceu a assistência especializada na região, garantindo mais agilidade nos diagnósticos e ampliando o acesso da população aos serviços de saúde. “Os resultados foram extremamente positivos para toda a 6ª Região. Conseguimos reduzir de forma expressiva a demanda reprimida por tomografias, chegando a zerar a fila em alguns municípios. Com o total apoio do Prefeito Ronaldo Lopes, Penedo já se colocou à disposição para receber as carretas de Oftalmologia e da Saúde da Mulher, ampliando ainda mais o acesso da população da região aos atendimentos especializados”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Waninna Mendonça.

Penedo foi escolhida para sediar a ação por sua estrutura e capacidade de atendimento regional, consolidando-se como referência em saúde pública na região sul de Alagoas. A expectativa agora é que novas etapas do programa possam beneficiar ainda mais pacientes, aproximando os serviços especializados da população e fortalecendo a rede pública de saúde.

Por Assessoria SMS