Martinelli vira o jogo e garante Seleção nas oitavas da Copa do Mundo

Martinelli vira o jogo e garante Seleção nas oitavas da Copa do Mundo

O atacante Gabriel Martinelli garantiu a classificação para as oitavas da Copa do Mundo de 2026. O gol da virada foi feito aos 50 minutos da segunda etapa.

O atacante do Arsenal recebeu livre dentro da área o passe do meio-campista Bruno Guimarães.

Ao receber o passe, bateu colocado rasteiro no gol do Suzuki, que chegou a tocar na bola.

A bola chegou a bater na trave antes de entrar lentamente para o gol do Japão.

Com o gol de Martinelli, a Seleção venceu o Japão por 2 x 1 e agora aguarda o confronto de Costa do Marfim e Noruega, nesta terça-feira (30/6), para definir seu adversário nas oitavas do Mundial.

Fonte: Metrópoles