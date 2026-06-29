Martinelli vira o jogo e garante Seleção nas oitavas da Copa do Mundo

29 de junho de 2026
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Martinelli fez o gol da vitória brasileira. Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images

O atacante Gabriel Martinelli garantiu a classificação para as oitavas da Copa do Mundo de 2026. O gol da virada foi feito aos 50 minutos da segunda etapa.

 

O atacante do Arsenal recebeu livre dentro da área o passe do meio-campista Bruno Guimarães.

 

Ao receber o passe, bateu colocado rasteiro no gol do Suzuki, que chegou a tocar na bola.

 

A bola chegou a bater na trave antes de entrar lentamente para o gol do Japão.

 

Com o gol de Martinelli, a Seleção venceu o Japão por 2 x 1 e agora aguarda o confronto de Costa do Marfim e Noruega, nesta terça-feira (30/6), para definir seu adversário nas oitavas do Mundial.

 

 

Fonte: Metrópoles

 

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