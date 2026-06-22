ASA empata com o Sergipe no fim e mantém chances de classificação na Série D: 1 a 1

22 de junho de 2026
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O ASA sofreu muito mais do que o esperado, mas conseguiu conter o maior dos prejuízos. Em jogo disputado na noite deste domingo (21), o Alvinegro arapiraquense empatou com o Sergipe em 1 a 1, no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca, pelo jogo de ida da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. Thiago Santos colocou os sergipanos em vantagem, enquanto Michel Douglas empatou para os alagoanos aos 44 do segundo tempo.

 

 

Com o resultado, a disputa fica em aberto para o jogo de volta. Novo empate leva a disputa aos pênaltis, enquanto o vencedor permanece em busca do acesso. O segundo e decisivo confronto será disputado às 17h do próximo sábado (27), na Arena Batistão, em Aracaju/SE.

 

Com o resultado, a disputa fica em aberto para o jogo de volta. Novo empate leva a disputa aos pênaltis, enquanto o vencedor permanece em busca do acesso. O segundo e decisivo confronto será disputado às 17h do próximo sábado (27), na Arena Batistão, em Aracaju/SE.

 

 

por Taynã Melo/Gazetaweb

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