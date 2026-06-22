CSA empata com o Lagarto no interior sergipano pela Série D

22 de junho de 2026
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Augusto Oliveira / Ascom CSA

O CSA iniciou a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D na tarde deste domingo (21) com um empate em 1×1 contra o Lagarto, em partida disputada no Estádio Paulo Barreto, em Lagarto, no interior sergipano.

 

A partida deixa o confronto completamente aberto para o jogo de volta, marcado para o Estádio Rei Pelé, em Maceió, no próximo sábado (27), às 17 horas.

 

A partir desta fase da Série D, nos confrontos de mata-mata, o time de melhor campanha tem apenas a vantagem de decidir o confronto em casa.

 

Com isso, um novo empate em Maceió levará a decisão da vaga à terceira fase para as cobranças de pênaltis. Quem vencer, avança.

 

 

 

Por Bruno Martins/Tribuna Hoje

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