CSA empata com o Lagarto no interior sergipano pela Série D

O CSA iniciou a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D na tarde deste domingo (21) com um empate em 1×1 contra o Lagarto, em partida disputada no Estádio Paulo Barreto, em Lagarto, no interior sergipano.

A partida deixa o confronto completamente aberto para o jogo de volta, marcado para o Estádio Rei Pelé, em Maceió, no próximo sábado (27), às 17 horas.

A partir desta fase da Série D, nos confrontos de mata-mata, o time de melhor campanha tem apenas a vantagem de decidir o confronto em casa.

Com isso, um novo empate em Maceió levará a decisão da vaga à terceira fase para as cobranças de pênaltis. Quem vencer, avança.

Por Bruno Martins/Tribuna Hoje