Prefeitura de Penedo autoriza pavimentação de novas ruas e amplia avanços em infraestrutura urbana Assinatura das ordens de serviço contempla vias em diferentes áreas do município e reforça o trabalho da Prefeitura para melhorar a mobilidade e a qualidade de vida da população

A Prefeitura de Penedo deu mais um passo importante para ampliar as obras de infraestrutura urbana no município. Na manhã desta sexta-feira (19), o prefeito Ronaldo Lopes e o vice-prefeito Valdinho Monteiro assinaram ordens de serviço para a pavimentação de novas ruas, em uma solenidade que reuniu autoridades municipais, representantes do Legislativo, secretários e empresa licitada.

Participaram do ato o vice-prefeito Valdinho Monteiro, o presidente da Câmara Municipal de Penedo, Messias da Filó, vereadores, secretários municipais, ex-vereador Mano da Caçamba e representante da empresa responsável pela execução dos serviços.

As autorizações contemplam ruas em diferentes localidades de Penedo, fortalecendo o planejamento da gestão municipal para levar mais mobilidade, segurança e qualidade de vida às comunidades. Entre as vias previstas nos documentos oficiais estão a Rua A do Loteamento Santo Expedito, a Rua Dois e a Rua Santa Cecília do Loteamento Santana, no bairro Dom Constantino.

Também estão incluídas no pacote de obras a Rua Dr. José Lins, Armando Lima Júnior, Jatobá, Djalma Gomes de Souza, Travessa Guarani e a Rua em Projeto do Loteamento São Judas Tadeu. A Rua Dr. José Lins, conhecida como antigo Beco do Tamanduá, foi destacada no vídeo como uma demanda importante da população da região.

Durante a solenidade, o prefeito Ronaldo Lopes ressaltou a importância de mais uma etapa de trabalho voltada ao calçamento de ruas em Penedo. No vídeo, ele destacou que a assinatura representa mais um dia de boas notícias para a cidade e mencionou o empenho da bancada na busca por recursos para viabilizar as melhorias.

De acordo com as informações apresentadas, as obras somam aproximadamente 30 mil metros quadrados de pavimentação, ampliando o alcance das ações da Prefeitura em áreas que aguardavam melhores condições de tráfego e acesso.

O Termo de Contrato nº 92/2026 prevê a execução da pavimentação e qualificação de vias urbanas no Loteamento Santo Expedito e no Loteamento Santana, no bairro Dom Constantino. O contrato, firmado com a empresa Construsat Engenharia LTDA EPP, tem valor global de R$ 1.399.043,65, prazo de execução de 10 meses e vigência de 15 meses.

Já a Ordem de Serviço nº 09/2026, vinculada ao Contrato nº 93/2026, autoriza a empresa MDM dos Santos Engenharia LTDA a iniciar os serviços de pavimentação das ruas Dr. José Lins, Armando Lima Júnior, Jatobá, Djalma Gomes de Souza, Travessa Guarani e Rua em Projeto do Loteamento São Judas Tadeu.

A secretária municipal de Infraestrutura, Amanda Lima, também destacou no vídeo a relevância das obras para a população penedense. Segundo ela, as intervenções atendem reivindicações antigas de moradores e vão garantir melhores condições para quem vive e circula nessas regiões.

Com planejamento, processo licitatório e autorização formal para início dos serviços, a gestão Inovação e Crescimento segue avançando na infraestrutura urbana de Penedo, levando obras estruturantes para bairros e comunidades que passam a contar com mais dignidade, acessibilidade e desenvolvimento.

Fonte: SECOM/PMP