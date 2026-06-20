Parte de parede desaba em prédio da Ufal e atinge cabeça de estudante

Um estudante de mestrado da Universidade Federal de Alagoas (Ufal) ficou ferido na cabeça após parte de uma parede desabar no prédio do Instituto de Matemática (IM), no Campus A.C. Simões, em Maceió, nesta sexta-feira (19).

O aluno passava pelo local quando foi atingido por um pedaço de concreto que se desprendeu da parte superior da estrutura.

Em nota enviada ao g1, a Ufal informou que tomou medidas emergenciais de isolamento da área e interdição do local, com ação da Pró-reitoria de Infraestrutura (Proinfra).

Segundo a vice-diretora do instituto, Juliana Theodoro de Lima, o desabamento ocorreu entre 12h e 13h. O estudante seguia para uma aula acompanhado de um colega, que não se feriu.

Estrutura ‘precarizada’

De acordo com a gestora, o desprendimento do reboco de concreto da parede foi agravado pelas fortes chuvas registradas nos últimos dias em Maceió.

“A estrutura predial de toda a Ufal está bem precarizada e precisando de reparos. As fortes chuvas vão agravando a situação e foi quando o reboco cedeu e caiu na cabeça do nosso aluno”, afirmou Juliana.

Uma professora que estava no local prestou os primeiros socorros e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Como não havia previsão para a chegada de uma ambulância, servidores da própria universidade levaram o estudante para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tabuleiro do Martins.

O aluno passou por sutura na cabeça (levou um ponto) e permaneceu em observação. À noite, ele foi encaminhado ao Hospital do Coração para realizar uma tomografia de crânio. Os exames não identificaram qualquer traumatismo craniano. O estudante recebeu medicação para dor e foi liberado em seguida.

O que diz a direção

Em nota divulgada na noite de sexta-feira, a direção do Instituto de Matemática comemorou a alta hospitalar do estudante e informou que ele foi acompanhado por professores e familiares durante todo o atendimento médico.

A direção também explicou que acionou imediatamente a Reitoria e a Pró-Reitoria de Infraestrutura da Ufal após o desabamento. Equipes da universidade isolaram a área e iniciaram a avaliação das condições do prédio.

Uma reunião emergencial com a Reitoria foi marcada para a próxima segunda-feira (22), quando serão discutidas medidas estruturais e as intervenções necessárias no local.

Confira a nota da Ufal na íntegra:

“A gestão central da Universidade Federal de Alagoas manifesta solidariedade ao estudante envolvido no acidente ocorrido no Instituto de Matemática (IM), na sexta-feira (19), e acompanha sua recuperação. Esclarece que, após o ocorrido, tomou medidas emergenciais de isolamento da área e interdição do local, com ação imediata da Pró-reitoria de Infraestrutura (Proinfra).

Também esclarece que o Gabinete da Reitoria e o diretor do IM, professor Isnaldo Isaac Barbosa, tomaram as medidas de forma conjunta e que, na próxima semana, a equipe técnica vai se reunir para deliberar sobre quais ações vão poder ser tomadas a curto e médio prazos para evitar outros incidentes. A Ufal se mantém firme no compromisso com a segurança de estudantes, servidores e trabalhadores terceirizados.

A gestão da Ufal também manteve contato permanente com a vice-diretora do IM, professora Juliana Theodoro. Ela e a professora Viviane Oliveira levaram o aluno até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Tabuleiro, e lá permaneceram até o momento que ele foi liberado. A professora Juliana informou que o aluno esteve o tempo todo consciente, foi atendido pelo médico de plantão e foi encaminhado para fazer tomografia no Hospital do Coração. Ela também informou que ele só foi liberado para ir para casa, após o resultado do exame, que constatou não haver nenhuma complicação e que estava tudo bem com o rapaz.

A gestão do IM e da Reitoria da Ufal vão continuar acompanhando a situação e adotando as medidas necessárias para proteger a comunidade universitária. As aulas já foram transferidas do prédio do IM para outro local, no Campus A.C. Simões.”

Fonte: G1/AL