Guilherme Lopes recebe Título de Cidadão de São Miguel dos Campos e agradece homenagem

19 de junho de 2026
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O ex-secretário Executivo de Estado da Saúde de Alagoas e pré-candidato a deputado estadual, Guilherme Lopes, foi homenageado nesta quinta-feira, 18 de junho, com o Título de Cidadão de São Miguel dos Campos, uma das mais importantes honrarias concedidas pelo município.

 

A homenagem foi proposta pelo vereador Joseph Robert, o Jô do Açaí, e reconhece a contribuição de Guilherme Lopes para o desenvolvimento de ações e iniciativas voltadas à população alagoana, especialmente na área da saúde pública.

 

Ao receber a honraria, Guilherme Lopes destacou a emoção e a responsabilidade que acompanham o reconhecimento.

 

“Recebo essa homenagem com muita gratidão e responsabilidade. Agradeço a todos os vereadores e cidadãos miguelenses por esse reconhecimento tão especial, especialmente ao amigo vereador Jô do Açaí, autor da homenagem. Levarei esse momento para sempre no coração. Muito obrigado pelo carinho e pela confiança”, declarou.

 

A cerimônia reuniu autoridades, lideranças locais e convidados. O título simboliza o reconhecimento do município à trajetória pública de Guilherme Lopes e ao trabalho desenvolvido ao longo de sua carreira.

 

Em publicação nas redes sociais, o ex-secretário reafirmou sua gratidão à população de São Miguel dos Campos e ressaltou a importância da confiança recebida dos representantes e moradores da cidade.

 

A homenagem fortalece a relação de Guilherme Lopes com o município e marca mais um capítulo de sua atuação pública em Alagoas, em um momento em que se prepara para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa Estadual nas próximas eleições.

 

 

Fonte: Ponto Final

 

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