Menores são apreendidos após tentar furtar peças de carne em supermercado

22 de junho de 2026
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Dois menores de idade foram apreendidos no município de Arapiraca, na tarde desse domingo (21). Os dois teriam tentado furtar um supermercado no centro da cidade.

 

Segundo relatório da Polícia Militar, a guarnição teria sido chamada para averiguar um possível furto. Os menores entraram no local e realizaram as suas compras, mas ao saírem, um funcionário teria visto um pequeno volume na camisa de um deles e, ao verificar as câmeras, constatou o furto.

 

O funcionário identificou que o volume se tratava de peças de carne que não estavam em suas compras, totalizando quase 4 kg. Ele conduziu os dois para o estacionamento do mercado e chamou a polícia, que, ao chegar ao local, acionou os responsáveis legais deles.

 

Os envolvidos foram conduzidos até a Central de Polícia, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência.

 

 

 

Fonte: Gazetaweb

22 de junho de 2026
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