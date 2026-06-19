Cozinha Itinerante encerra etapa presencial com 200 penedenses certificados

Após três dias intensos de muito aprendizado, o Projeto Cozinha Itinerante encerrou sua participação presencial em Penedo. Com uma grande estrutura circense que percorre o Brasil, a ação foi concluída na tarde desta quinta-feira (18), com a certificação de 200 penedenses após 20 horas de aulas realizadas nos períodos matutino e vespertino.

Os inscritos participaram de uma formação que uniu gastronomia, qualificação profissional, cultura alimentar, empreendedorismo e geração de oportunidades, tudo de forma gratuita. A secretária interina de Assistência Social, Claudiane Nonato, acompanhou a solenidade de entrega dos certificados.

“Finalizamos hoje o curso Cozinha Itinerante, o primeiro módulo presencial. Agora, todas as 200 pessoas que participaram terão acesso a mais 120 horas na modalidade EAD. Então, você que participou do Cozinha Itinerante, não perca também o segundo módulo, que será muito interessante e trará ainda mais aprendizado para enriquecer seus conhecimentos. Gostaria de agradecer, em nome da Prefeitura de Penedo, ao Instituto Mpumalanga por trazer essa estrutura incrível, repleta de conhecimento para os penedenses”, comemorou.

Sucesso, empreendedorismo e ampliação do conhecimento

A formação ocorreu durante três dias, sob o comando da chef de cozinha e jornalista Adriana Saldanha. Os resultados foram bastante positivos, como destacou a profissional.

“Os resultados da formação aqui em Penedo foram absolutamente positivos. Durante três dias, falamos sobre técnicas da alta gastronomia, empreendedorismo e compartilhamos receitas. O principal resultado dessa primeira etapa é ver mulheres ainda mais fortalecidas quando pensamos em alimentação saudável e de qualidade. O impacto que a Cozinha Itinerante traz ao município desperta nessas empreendedoras uma nova visão sobre seus negócios e sua evolução no ato de empreender”, ressaltou.

Adriana Saldanha acrescentou que muitas participantes já atuam no ramo da alimentação, o que contribuirá para o crescimento dos seus empreendimentos e para mudanças significativas em seus cardápios, a partir dos conhecimentos adquiridos.

“Tivemos aqui mulheres que possuem negócios e perceberam que podem alcançar resultados ainda melhores a partir de mudanças em seus cardápios. Utilizar insumos e ingredientes locais pode fortalecer a visão da comida como cultura e atender às expectativas dos turistas que visitam Penedo. Provocar essa reflexão sobre o empreendedorismo é um dos pontos positivos do Cozinha Itinerante. Eu diria que, nesta primeira etapa, alcançamos um saldo 100% positivo. Agora teremos a continuidade com essas mulheres na modalidade EAD, com mais 120 horas em nossa plataforma. Penedo está de parabéns, o Projeto Cozinha Itinerante está de parabéns e agradeço mais uma vez à gestão comprometida com o desenvolvimento das mulheres e dos profissionais da alimentação. Muito obrigada pela parceria”, disse.

SEMED ampliando conhecimento

Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Penedo também participaram do Projeto Cozinha Itinerante em busca de ampliar seus conhecimentos. Formada há quatro anos e integrante, há um ano, da equipe de sete nutricionistas da pasta, Eduarda Silva foi uma das 200 participantes certificadas.

“Foram três dias de muito aprendizado. Nessa formação, aprendemos técnicas de corte que poderão ser utilizadas nas cozinhas das escolas, formas de reaproveitamento de alimentos e até mesmo de resíduos que podem ser transformados em adubo, além de novas receitas. Foi uma formação bastante ampla, com muito conhecimento presencial e que será ampliada no segundo módulo on-line. Todos estão de parabéns e agradeço pela oportunidade de enriquecimento profissional”, encerrou.

O encerramento do primeiro módulo presencial em Penedo e a entrega dos certificados contaram ainda com a palestra da pediatra Raquel Del Monte, especialista em neurodiversidade, que abordou o tema ‘Seletividade Alimentar Dentro do Espectro Autista’.



Por fim, a cultura popular animou os participantes com a apresentação do folguedo Quebra-Coco, do Mestre Belo, representante do povoado Tabuleiro dos Negros, remanescente de quilombolas.

A iniciativa

O Projeto Cozinha Itinerante é realizado por meio da Lei Rouanet, do Ministério da Cultura e do Governo Federal, com organização do Instituto Mpumalanga, patrocínio da TAG e apoio da Prefeitura de Penedo, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH).

Por Secom PMP