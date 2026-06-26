Feriado em Alagoas altera expediente de órgãos públicos na segunda (29); entenda

A segunda-feira (29), Dia de São Pedro e de Marechal Floriano Peixoto, terá expedientes diferentes para os órgãos públicos em Alagoas. Enquanto o governo estadual suspende as atividades devido ao feriado, a Prefeitura de Maceió terá funcionamento normal.

A diferença ocorre por causa de uma alteração no calendário do município. Na capital, o feriado municipal de Floriano Peixoto, tradicionalmente celebrado no dia 29, foi antecipado para a sexta-feira (26) com o objetivo de unificar o recesso no fim de semana. Dessa forma, os servidores municipais retomam o trabalho normalmente na segunda-feira.

Já no âmbito do Governo de Alagoas, a data oficial foi mantida. O dia 29 de junho é feriado estadual, instituído pela Lei nº 5.509/1993. Isso significa que as repartições da administração direta e indireta do estado não terão expediente.

Serviços essenciais

Apesar das mudanças no setor administrativo, os serviços públicos essenciais de ambas as esferas não sofrem interrupções. Atendimentos de urgência na saúde, segurança pública e limpeza urbana seguem funcionando normalmente durante o feriado prolongado, conforme as escalas de plantão de cada órgão.

Fonte: G1/AL