ASA vence o Sergipe fora de casa e avança à terceira fase da Série D

ASA vence o Sergipe fora de casa e avança à terceira fase da Série D

O ASA garantiu a classificação para a terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro ao vencer o Sergipe por 1 a 0, na tarde deste sábado, na Arena Batistão, em Aracaju. O gol da vitória foi marcado por Vinicius Alves ainda no primeiro tempo, assegurando a vaga do Fantasma após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, em Arapiraca.

A equipe alagoana criou as principais oportunidades da primeira etapa e abriu o placar após jogada iniciada por Igor Leite, que lançou Alex Bruno. O atacante cruzou para Vinicius Alves completar para as redes e garantir o único gol da partida.

Na etapa final, o Sergipe adotou uma postura mais ofensiva e pressionou principalmente em jogadas aéreas, enquanto o ASA apostou nos contra-ataques para administrar a vantagem. Apesar da pressão dos donos da casa, o Fantasma manteve o resultado até o apito final.

Com a vitória, o ASA segue vivo na disputa pelo acesso à Série C e avança à terceira fase da competição nacional. Já o Sergipe encerra sua participação na Série D e se despede da temporada.

por Victor Fernando/Rádio Sampaio