Prefeitura de Penedo fortalece integração regional ao aderir ao Conagreste e amplia acesso a serviços compartilhados

O município de Penedo deu mais um importante passo para fortalecer a gestão pública e ampliar o acesso a serviços estratégicos ao se tornar o 35º integrante do Consórcio Intermunicipal do Agreste Alagoano (Conagreste). A adesão, aprovada pela Câmara Municipal, marca uma nova etapa na cooperação entre os municípios alagoanos em busca de soluções integradas para o desenvolvimento regional.

Com a entrada de Penedo, o Conagreste amplia sua atuação no estado, promovendo ações conjuntas que proporcionam mais eficiência administrativa, redução de custos e fortalecimento das políticas públicas desenvolvidas em benefício da população.

Entre os principais serviços oferecidos pelo consórcio está a operacionalização do Serviço de Inspeção Municipal (SIM) e do Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (SISBI). As iniciativas contribuem para a regularização da produção, fortalecem as agroindústrias e criam novas oportunidades de comercialização para produtores rurais, impulsionando o desenvolvimento econômico local.

O Conagreste também disponibiliza maquinários e implementos agrícolas para apoio às atividades do campo, além de oferecer serviços de saúde de média e alta complexidade. A atuação conjunta amplia o acesso da população a atendimentos especializados, ao mesmo tempo em que proporciona mais eficiência na aplicação dos recursos públicos.

O presidente do Conagreste, Marlan Ferreira, destacou a importância da adesão de Penedo e informou que, em breve, uma equipe técnica do consórcio visitará o município para apresentar os serviços disponíveis e realizar reuniões com produtores locais.

“A chegada de Penedo reforça a confiança dos municípios no trabalho do Conagreste e fortalece nossa missão de promover soluções compartilhadas que gerem mais eficiência na gestão pública e mais benefícios para a população”, afirmou Marlan Ferreira.

O prefeito Ronaldo Lopes ressaltou que a adesão representa mais uma iniciativa voltada ao fortalecimento da administração municipal e à busca permanente por novas oportunidades para o desenvolvimento da cidade.

“Estamos sempre buscando parcerias que fortaleçam a gestão pública e tragam resultados concretos para a população. A integração com o Conagreste amplia as possibilidades de desenvolvimento em diversas áreas e reforça o compromisso da nossa gestão com uma administração moderna, eficiente e voltada para melhorar a qualidade de vida dos penedenses”, destacou o prefeito.

A adesão ao Conagreste reforça o compromisso da Prefeitura de Penedo com a construção de políticas públicas cada vez mais eficientes, baseadas na cooperação entre os municípios e na busca permanente por soluções que promovam crescimento econômico, fortalecimento da agricultura, ampliação dos serviços de saúde e mais qualidade de vida para a população.

Fonte: SECOM/PMP